Beach volley, Ranghieri/Alfieri in main draw a Yucatan! Da oggi quattro coppie azzurre in campo

Subito una buona notizia per l’Italia del beach volley che si sta rimettendo in moto in vista della stagione 2025 che culminerà con il Mondiale di novembre in Australia. Nel primo torneo Challenge della stagione, saranno quattro le coppie azzurre in tabellone principale, nonostante l’assenza di una delle due coppie federali, Rossi/Viscovich, per un problema fisico del giocatore romagnolo.

Nella notte, infatti, Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, che erano al debutto assoluto come binomio nel World Tour e non solo, hanno centrato l’accesso al main draw, composto da quest’anno da 32 coppie, superando il doppio scoglio delle qualificazioni. La nuova coppia italiana ha superato due binomi austriaci per accedere al tabellone principale. Prima ha battuto 2-0 (22-20, 21-15) Grossig/Seiser e poi ha sconfitto nella sfida decisiva 2-1 (29-27, 16-21, 16-14) al termine di una battaglia durata quasi un’ora la coppia Horst/Leitner.

Nel primo turno del tabellone principale Alfieri/Ranghieri saranno opposti in semifinale agli esperti cileni Grimalt/Grimalt, mentre nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli statunitensi Schalk/Shaw e gli argentini Amieva/Bueno. L’altra coppia italiana, già inserita nel tabellone principale, anche questa esordiente, composta da Gianluca Dal Corso e Samuele Cottafava, affronterà nella semifinale i brasiliani Adelmo/Mateus, mentre nell’altra semifinale saranno di fronte i cechi Sepka/Sedlak e i lettoni Bedritis/Rinkevics.

In campo femminile due le coppie italiane in tabellone principale. Orsi Toth/Bianchi affronteranno le ucraine Hladun/Lazarenko, mentre nell’altra sfida del girone saranno di fronte le brasiliane Carol/Rebecca e le padrone di casa messicane Vidaurrazaga/Ramirez. Scampoli/Gottardi, invece, se la vedranno con le ceche Svozilova/Stochlova e nell’altra sfida del girone si affronteranno le svizzere Hüberli/Kernen e le spagnole Carro/Paula.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Hoppe/Bradford USA [31] – Hörl/Pristauz AUT [2] 2-1 (15-21, 21-18, 15-11), Krattiger/Dillier SUI [15] – George/Saymon BRA [18] 0-2 (16-21, 16-21), Brewster/Ierna USA [23] – Droguett/Quintero CHI [10] Injury Team B, Kindl/Pascariuc P. AUT [7] – Elazar/Cuzmiciov ISR [26] 0-2 (19-21, 18-21), Breer/Flückiger SUI [27] – Horst/Leitner L. AUT [6] 0-2 (15-21, 16-21), Grössig/Seiser AUT [11] – Alfieri/Ranghieri ITA [22] 0-2 (20-22, 15-21), Vercauteren/Van Langendonck BEL [19] – Haussener/Friedli SUI [14] 0-2 (9-21, 19-21), Crabb Tr./Caldwell USA [3] – Kwekel/Drost USA [30] 2-0 (21-19, 21-12), KAI/Adachi JPN [29] – Verberne/Luini NED [4] 0-2 (15-21, 17-21), Smith/Webber USA [13] – Heidrich/Jordan SUI [20] 0-2 (17-21, 23-25), Adelmo/Mateus BRA [21] – Mayer/Penberthy ISV [12] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13), Tiisaar/Korotkov EST [5] – Datsiuk/Bublyk UKR [28] 2-0 (27-25, 21-16), Bialokoz/Batrane ENG [25] – Vinicius/Heitor BRA [8] 0-2 (20-22, 19-21), Pedro/Renato BRA [9] – D. Dyner/Varela CRC [24] 2-0 (21-9, 21-10), Gabriel/Felipe Alves BRA [17] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [16] 2-0 (21-19, 21-11), Zdybek/Kantor POL [1] – Lares/Carlos Andres MEX [32] Injury Team B.

Secondo turno qualificazioni: George/Saymon BRA [18] – Hoppe/Bradford USA [31] 2-0 (21-18, 21-18), Elazar/Cuzmiciov ISR [26] – Brewster/Ierna USA [23] 1-2 (17-21, 21-13, 14-16), Alfieri/Ranghieri ITA [22] – Horst/Leitner L. AUT [6] 2-1 (29-27, 16-21, 16-14), Crabb Tr./Caldwell USA [3] – Haussener/Friedli SUI [14] 0-2 (22-24, 7-21), Heidrich/Jordan SUI [20] – Verberne/Luini NED [4] 2-0 (21-13, 21-16), Tiisaar/Korotkov EST [5] – Adelmo/Mateus BRA [21] 1-2 (25-23, 15-21, 12-15), Pedro/Renato BRA [9] – Vinicius/Heitor BRA [8] 2-0 (21-16, 21-17), Zdybek/Kantor POL [1] – Gabriel/Felipe Alves BRA [17] 0-2 (22-24, 11-21)

Semifinali gironi: Pool A

20-Mar 14:00 – Diaz/Alayo CUB [1] – Brewster/Ierna USA [32] [Q]

20-Mar 14:00 – Just/Huster GER [16] – Dressler/Waller AUT [17]

Pool B

20-Mar 14:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [2] – Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q]

20-Mar 14:00 – Schalk/Shaw USA [15] – Amieva/Bueno ARG [18]

Pool C

20-Mar 15:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [3] – Adelmo/Mateus BRA [30] [Q]

20-Mar 15:00 – Sepka/Sedlak CZE [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [19]

Pool D

20-Mar 15:00 – Penninga/Immers NED [4] – Heidrich/Jordan SUI [29] [Q]

20-Mar 15:00 – Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Bourne/Cory USA [20]

Pool E

20-Mar 16:00 – Perusic/Schweiner CZE [5] – George/Saymon BRA [28] [Q]

20-Mar 16:00 – Guto/Vitor Felipe BRA [12] – Sagstetter/Sagstetter GER [21]

Pool F

20-Mar 16:00 – Evans/Budinger USA [6] – Gabriel/Felipe Alves BRA [27] [Q]

20-Mar 16:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [11] – Schachter/Pickett CAN [22]

Pool G

20-Mar 17:00 – Pfretzschner, L./Winter GER [7] – Haussener/Friedli SUI [26] [Q]

20-Mar 17:00 – Henning/Wüst GER [10] – Pedrosa/Campos POR [23]

Pool H

20-Mar 17:00 – Sarabia/Osuna MEX [8] – Pedro/Renato BRA [25] [Q]

20-Mar 17:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [24]

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Paul/Kunst GER [15] – Remmelg/Hollas, H. EST [18] 2-1 (21-18, 21-23, 15-13), Poppinga/Lindstrom USA [23] – Serdiuk/Romaniuk UKR [10] 1-2 (26-24, 23-25, 7-15), Harward/Phillips USA [7] – Slabakova/Griffin USA [26] 2-1 (21-16, 17-21, 15-11), Savvy/Van Winkle USA [11] – Ozee/Glagau CAN [22] 2-1 (21-14, 20-22, 15-11), Lovsin, T./Javornik SLO [19] – Shields/Hodel USA [14] 1-2 (22-20, 11-21, 13-15), Kvedaraite/Kovalskaja LTU [13] – Kan/Sours USA [20] 1-2 (13-21, 21-16, 10-15), Konink/Poiesz NED [21] – Carol Horta/Elize Maia BRA [12] 1-2 (16-21, 21-19, 9-15), Roskic/Corah CAN [25] – Maruyama/Ishii JPN [8] 0-2 (12-21, 13-21), Ciezkowska/Lunio POL [9] – Newberry/Whitmarsh USA [24] 1-2 (21-19, 17-21, 12-15), YU T./Jiang K. Y. CHN [17] – Bock/Lippmann GER [16] 0-2 (18-21, 16-21).

Secondo turno qualificazione: Paul/Kunst GER [15] – Polley/MacDonald NZL [2] 2-0 (21-14, 21-16), Harward/Phillips USA [7] – Serdiuk/Romaniuk UKR [10] 2-0 (21-16, 21-18),

Savvy/Van Winkle USA [11] – Shiba/Reika JPN [6] 2-0 (21-17, 21-16), van Driel, E./Bekhuis NED [3] – Shields/Hodel USA [14] 0-2 (16-21, 15-21), Kan/Sours USA [20] – Carro/Paula ESP [4] 1-2 (19-21, 21-17, 13-15), Yan X./Zhou M. L. CHN [5] – Carol Horta/Elize Maia BRA [12] 2-0 (21-15, 21-16), Newberry/Whitmarsh USA [24] – Maruyama/Ishii JPN [8] 2-1 (21-14, 17-21, 15-13), Churin/Ghigliazza ARG [1] – Bock/Lippmann GER [16] 0-2 (11-21, 10-21).

Gironi. Pool A

20-Mar 11:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Vidaurrazaga/Ramirez MEX [32]

20-Mar 11:00 – Hladun/Lazarenko UKR [16] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [17]

20-Mar 21:00 – Loser of Match 1 – Loser of Match 2

20-Mar 21:00 – Winner of Match 1 – Winner of Match 2

Pool B

20-Mar 11:00 – Álvarez M/Moreno ESP [2] – Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q]

20-Mar 11:00 – Clancy/Milutinovic AUS [15] – Ahtiainen/Lahti FIN [18]

20-Mar 21:00 – Loser of Match 3 – Loser of Match 4

20-Mar 21:00 – Winner of Match 3 – Winner of Match 4

Pool C

20-Mar 09:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [3] – Bock/Lippmann GER [30] [Q]

20-Mar 09:00 – Michelle/Poletti PAR [14] – Placette/Richard FRA [19]

20-Mar 19:00 – Loser of Match 5 – Loser of Match 6

20-Mar 19:00 – Winner of Match 5 – Winner of Match 6

Pool D

20-Mar 09:00 – J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [4] – Paul/Kunst GER [29] [Q]

20-Mar 09:00 – Scoles/Denaburg USA [13] – Anderson/Bauer USA [20]

20-Mar 19:00 – Loser of Match 7 – Loser of Match 8

20-Mar 19:00 – Winner of Match 7 – Winner of Match 8

Pool E

20-Mar 10:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Shields/Hodel USA [28] [Q]

20-Mar 10:00 – Hildreth/Van Gunst USA [12] – Quiggle/Loreen USA [21]

20-Mar 20:00 – Loser of Match 9 – Loser of Match 10

20-Mar 20:00 – Winner of Match 9 – Winner of Match 10

Pool F

20-Mar 10:00 – Toni/DeBerg USA [6] – Savvy/Van Winkle USA [27] [Q]

20-Mar 10:00 – Gottardi/Scampoli ITA [11] – Svozilova/Stochlova CZE [22]

20-Mar 20:00 – Loser of Match 11 – Loser of Match 12

20-Mar 20:00 – Winner of Match 11 – Winner of Match 12

Pool G

20-Mar 12:00 – Andressa/Tainá BRA [7] – Harward/Phillips USA [26] [Q]

20-Mar 12:00 – Hegeile/Vitoria BRA [10] – Vieira/Chamereau FRA [23] [Q]

20-Mar 22:00 – Loser of Match 13 – Loser of Match 14

20-Mar 22:00 – Winner of Match 13 – Winner of Match 14

Pool H

20-Mar 12:00 – Torres/Gutierrez MEX [8] – Yan X./Zhou M. L. CHN [25] [Q]

20-Mar 12:00 – Hüberli/Kernen SUI [9] – Carro/Paula ESP [24] [Q]

20-Mar 22:00 – Loser of Match 15 – Loser of Match 16

20-Mar 22:00 – Winner of Match 15 – Winner of Match 16