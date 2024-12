Calendario beach volley 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Stagione particolare, quella post-olimpica che inizierà a marzo con tante novità nelle coppie di vertice. La stagione 2025 avrà il suo clou in un periodo della stagione dove solitamente si giocano torneo di secondo piano, a novembre quando invece si disputerà l’evento più atteso, il Mondiale in programma dal 14 al 23 novembre in Australia, ad Adelaide.

Il primo torneo Elite della nuova stagione è in programma a Yucatan in Messico, dal 20 al 23 marzo, mentre l’ultimo evento dell’anno è proprio il Mondiale che precederà le Finals del World Tour, la cui organizzazione è ancora da assegnare, e non è escluso che si disputino ancora a Doha dove però è in programma un Elite 16 che sarà una sorta di anticipo del Mondiale in programma la settima successiva in Australia. Il Campionato Europeo, invece, è in programma dal 30 luglio al 3 agosto in Germania a Dusseldorf. Questo il calendario provvisorio a cui saranno aggiunte diverse date, soprattutto nei tornei Futures:

Elite 16: 20-23 marzo Yucatan (Messico), 26-30 marzo Quintana Roo (Messico), 16-20 aprile Brasilia (Brasile), 28 maggio-1 giugno: Ostrava (Repubblica Ceca), 2-6 luglio: Gstaad (Svizzera), 27-31 agosto: Amburgo (Germania), 17-21 settembre: Brasile (da confermare), 24-28 settembre Brasile (da confermare), 22-26 ottobre Cape Town (Sud Africa), 5-9 novembre Doha (Qatar).

Challenge: 20-24 marzo: Recife (Brasile), 10-13 aprile: Saquarema (Brasile), 15-18 maggio: Xiamen (Cina), 21-24 agosto: Stare Jablonki (Polonia), 16-19 ottobre: Nuvali (Filippine).

Futures: 6-9 marzo: Mount Maunganui (Nuova Zelanda), 26-30 marzo: Coolangatta (Australia), 7-10 aprile: Chumphon (Thailandia), 30 aprile-4 maggio: Valencia (Spagna), 8-11 maschile, 15-18 maggio femminile: Madrid (Spagna), 15-18 maggio: Qingshan (Cina), 21-25 maggio: Speiz (Svizzera), 5-8 giugno: Sveti Vlas (Bulgaria), 12-15 giugno maschile: Malmoe (Svezia), 19-22 giugno maschile, 26-29 giugno femminile: Ginevra (Svizzera), 20-23 agosto: Bujumbura (Burundi).

Dal 30 luglio al 3 agosto a Dusseldorf in Germania si disputeranno gli Europei. L’Europeo Under 18 torna in Italia e sarà in programma a Corigliano Rossano dall’11 al 14 settembre, l’Europeo Under 20 si disputerà a Madrid in Spagna dal 21 al 24 agosto e l’Europeo Under 22 è ancora da assegnare. Il Mondiale Under 21 è in programma in Georgia a Kachreti dal 16 al 21 settembre.