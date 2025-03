Beach volley, azzurri tutti avanti a Yucatan! Gottardi/Scampoli già agli ottavi di finale

Tutte le quattro coppie azzurre presenti nel tabellone principale del Challenge di Yucatan hanno vinto almeno un incontro nel girone preliminare e dunque avanzano alla fase ad eliminazione diretta. Valentina Gottardi e Claudia Scampoli hanno vinto la loro pool e dunque avanzano direttamente agli ottavi (dove potrebbe disputarsi un derby tutto italiano), mentre Orsi Toth/Bianchi tra le donne e Cottafava/Dal Corso e Ranghieri/Alfieri tra gli uomini dovranno passare dal primo turno ad eliminazione diretta.

Primo torneo assieme nel World Tour e primo doppio successo per Gottardi e Scampoli che hanno debuttato battendo in rimonta 2-1 le ceche Svoilova/Stochlova. Nel primo set dopo una prima fase di equilibrio le ceche sono scattate avanti sul 16-13 subendo poi la rimonta delle azzurre e riuscendo ad avere la meglio 22-20 ai vantaggi. Nel secondo set veemente la reazione delle italiane che si sono portate sul 9-3 ed hanno aumentato il vantaggio fino al 21-11 conclusivo. Partenza a razzo delle azzurre anche nel terzo set (4-0) con le ceche incapaci di rimontare fino al 15-9.

Nella finale del girone le azzurre hanno battuto 2-0 le statunitensi Toni/DeBerg. Primo set ad altalena con le statunitensi avanti 6-1 e le italiane che ribaltano la situazione portandosi sul 7-6. Si prosegue sul fino dell’equilibrio fino al 18-19 per la coppia americana e poi Scampoli/Gottardi piazzano il break di 3-0 che regala loro il primo set: 25-19. Nel secondo parziale sono le azzurre a partire forte (5-0) e a subire il ritorno delle rivali (7-7). Le italiane riprovano la fuga sul 13-10 ma vengono addirittura superate (13-14) prima però di piazzare un break micidiale per il 21-15 conclusivo.

Più complicato il cammino di Orsi Toth/Bianchi che non hanno iniziato bene il loro cammino perdendo 2-0 la sfida contro le ucraine Hladun/Lazarenk. Battaglia solo nel primo set vinto ai vantaggi 22-20 dalla coppia ucraina che poi ha letteralmente dominato il secondo parziale imponendosi 21-14 e costringendo le italiane alla finale per il terzo posto.

Nella sfida senza ritorno contro le padrone di casa Vidaurrazaga/Ramirez, coppia sulla carta ampiamente alla portata delle italiane, Orsi Toth/Bianchi hanno faticato non poco per avere la meglio con il punteggio di 2-1. Le azzurre hanno vinto il primo set senza troppi patemi, dopo un avvio travolgente, 21-17, poi, quando tutto sembrava fatto per il 2-0, sul 20-17, hanno spento la luce subendo un break di 5-0 che ha permesso a Vidaurrazaga/Ramirez di pareggiare il conto con il punteggio di 22-20. Nel terzo set equilibrio fino all’8-8, poi scatto della coppia italiana che si è portata sull’11-8 aprendosi la strada per il 15-12 finale. Una vittoria che permette alle italiane di giocare i sedicesimi di finale contro le cinesi Wang/Xia e la vincente andrà ad affrontare proprio Scampoli/Gottardi agli ottavi.

In campo maschile entrambe le coppie italiane hanno perso il primo incontro, rifacendosi poi nella finale per il terzo posto. Ranghieri/Alfieri hanno perso la prima sfida contro i titolati cileni Grimalt/Grimalt con il punteggio di 2-1. La coppia azzurra ha giocato un grande primo set guadagnando progressivamente vantaggio sulla coppia avversaria e vincendo 21-15. Reazione immediata dei sudamericani che nel secondo set si sono portati sull’8-3 e non si sono più fatti riprendere fino al 21-16 conclusivo. Nel tie break, dopo un avvio travolgente, 6-3, gli azzurri hanno subito un break di 0-5 (6-8) che ha lanciato Grimat/Grimalt verso il successo con il punteggio di 11-15.

Nella finale per il terzo posto la coppia italiana è riuscita a battere 2-1 gli argentini Amieva/Bueno. Ancora un grande avvio di Ranghieri/Alfieri che dominano il primo set vincendo 21-12. Nel secondo set i sudamericani si portano in vantaggio 11-7 e non si fanno più avvicinare fino al 21-16 conclusivo. Nel tie break italiani avanti di un break fino al 12-10, poi altro break per gli azzurri e successo con il punteggio di 15-12. La coppia composta da Ranghieri ed Alfieri affronterà nei sedicesimi di finale i canadesi Schachter/Pickett e la vincitrice se la vedrà negli ottavi contro i cubani Diaz/Alayo.

Avvio di torneo complicato per Cottafava/Dal Corso che hanno perso nettamente al debutto 2-0 contro i brasiliani Adelmo/Mateus: primo set in equilibrio fino al 15-14 per i sudamericani che poi hanno piazzato un break di 4-0 ed hanno vinto 21-16. Sulle ali dell’entusiasmo i brasiliani sono partiti forte anche nel secondo set (10-5) ma gli azzurri hanno pareggiato a quota 13 prima di arrendersi nella volata finale con il punteggio di 21-18.

Nella finale per il terzo posto del girone la coppia allenata da Paolo Nicolai ha vinto la battaglia senza quartiere con i cechi Sepka/Semerad (lo scorso anno allenati da Matteo Galli che ora fa parte dello staff azzurro). Vinto il primo set piuttosto nettamente 21-18 ma con rimonta dei cechi nel finale, gli azzurri sono stati sconfitti nel secondo parziale da un break micidiale di 4-0 subito sul 17 pari: 21-17. Tie break infinito con sette match ball annullati agli italiani e quattro alla coppia ceca. Alla fine ad avere la meglio sono stati Cottafava/Dal Corso con il punteggio di 26-24. Avversario statunitense agli ottavi di finale per Cottafava/Dal Corso che se la vedranno con Schalk/Shaw. I vincitori affronteranno negli ottavi i campioni del mondo in carica Perusic/Schweiner.

TORNEO MASCHILE

Gironi. Pool A

20-Mar 14:00 – Diaz/Alayo CUB [1] – Brewster/Ierna USA [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-13)

20-Mar 14:00 – Just/Huster GER [16] – Dressler/Waller AUT [17] 0-2 (18-21, 13-21)

21-Mar 09:00 – Diaz/Alayo CUB [1] – Just/Huster GER [16] 2-0 (21-19, 21-15)

21-Mar 11:00 – Brewster/Ierna USA [32] [Q] – Dressler/Waller AUT [17] 1-2 (24-22, 19-21, 8-15)

Pool B

20-Mar 14:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [2] – Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q] 2-1 (15-21, 21-16, 15-11)

20-Mar 14:00 – Schalk/Shaw USA [15] – Amieva/Bueno ARG [18] 2-1 (21-16, 23-25, 15-9)

21-Mar 09:00 – Grimalt M./Grimalt E. CHI [2] – Schalk/Shaw USA [15] 2-1 (11-21, 21-18, 15-13)

21-Mar 11:00 – Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q] – Amieva/Bueno ARG [18] 2-1 (21-12, 16-21, 15-12)

Pool C

20-Mar 15:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [3] – Adelmo/Mateus BRA [30] [Q] 0-2 (16-21, 18-21)

20-Mar 15:00 – Sepka/Sedlak CZE [14] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] 0-2 (16-21, 12-21)

21-Mar 09:00 – Adelmo/Mateus BRA [30] [Q] – Bedritis/Rinkevics LAT [19] 2-1 (21-17, 18-21, 15-9)

21-Mar 11:00 – Cottafava/Dal Corso ITA [3] – Sepka/Sedlak CZE [14] 2-1 (21-18, 17-21, 26-24)

Pool D

20-Mar 15:00 – Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Bourne/Cory USA [20] 2-1 (13-21, 21-17, 15-11)

20-Mar 15:00 – Penninga/Immers NED [4] – Heidrich/Jordan SUI [29] [Q] 2-1 (14-21, 21-15, 19-17)

21-Mar 09:00 – Penninga/Immers NED [4] – Bassereau/Aye, C. FRA [13] 1-2 (16-21, 21-19, 9-15)

21-Mar 11:00 – Heidrich/Jordan SUI [29] [Q] – Bourne/Cory USA [20] 2-0 (21-18, 23-21)

Pool E

20-Mar 16:00 – Guto/Vitor Felipe BRA [12] – Sagstetter/Sagstetter GER [21] 2-0 (21-17, 21-18)

20-Mar 16:00 – Perusic/Schweiner CZE [5] – George/Saymon BRA [28] [Q] Injury Team B

21-Mar 10:00 – Perusic/Schweiner CZE [5] – Guto/Vitor Felipe BRA [12] 2-0 (21-15, 23-21)

21-Mar 12:00 – George/Saymon BRA [28] [Q] – Sagstetter/Sagstetter GER [21] Injury Team A

Pool F

20-Mar 16:00 – Evans/Budinger USA [6] – Gabriel/Felipe Alves BRA [27] [Q] 2-0 (21-18, 22-20)

20-Mar 16:00 – Hammarberg/Berger T. AUT [11] – Schachter/Pickett CAN [22] 0-2 (25-27, 19-21)

21-Mar 10:00 – Evans/Budinger USA [6] – Schachter/Pickett CAN [22] 2-0 (22-20, 21-17)

21-Mar 12:00 – Gabriel/Felipe Alves BRA [27] [Q] – Hammarberg/Berger T. AUT [11] 0-2 (18-21, 11-21)

Pool G

20-Mar 17:00 – Henning/Wüst GER [10] – Pedrosa/Campos POR [23] 0-2 (15-21, 18-21)

20-Mar 17:00 – Pfretzschner, L./Winter GER [7] – Haussener/Friedli SUI [26] [Q] 0-2 (20-22, 11-21)

21-Mar 10:00 – Haussener/Friedli SUI [26] [Q] – Pedrosa/Campos POR [23] 2-1 (19-21, 22-20, 15-12)

21-Mar 12:00 – Pfretzschner, L./Winter GER [7] – Henning/Wüst GER [10] 2-1 (21-18, 29-31, 15-13)

Pool H

20-Mar 17:00 – Sarabia/OSUNA MEX [8] – Pedro/Renato BRA [25] [Q] 0-2 (11-21, 14-21)

20-Mar 17:00 – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [24] 2-0 (21-16, 21-12)

21-Mar 10:00 – Pedro/Renato BRA [25] [Q] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] 2-0 (22-20, 23-21)

21-Mar 12:00 – Sarabia/OSUNA MEX [8] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [24] 0-2 (17-21, 15-21)

Sedicesimi di finale: 21-Mar – Dressler/Waller AUT [17] – Heidrich/Jordan SUI [29] [Q]

21-Mar – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Pfretzschner, L./Winter GER

21-Mar – Bedritis/Rinkevics LAT [19] – Just/Huster GER [16]

21-Mar – Penninga/Immers NED [4] – Hammarberg/Berger T. AUT [11]

21-Mar – Guto/Vitor Felipe BRA [12] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [24]

21-Mar – Schalk/Shaw USA [15] – Cottafava/Dal Corso ITA [3]

21-Mar – Pedrosa/Campos POR [23] – Sagstetter/Sagstetter GER [21]

21-Mar – Schachter/Pickett CAN [22] – Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

20-Mar 11:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Vidaurrazaga/Ramirez MEX [32] 2-0 (21-16, 21-16)

20-Mar 11:00 – Hladun/Lazarenko UKR [16] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [17] 2-0 (22-20, 21-14)

20-Mar 21:00 – Vidaurrazaga/Ramirez MEX [32] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [17] 1-2 (17-21, 22-20, 12-15)

20-Mar 21:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Hladun/Lazarenko UKR [16] 0-2 (13-21, 15-21)

Pool B

20-Mar 11:00 – Clancy/Milutinovic AUS [15] – Ahtiainen/Lahti FIN [18] 2-1 (27-25, 13-21, 15-7)

20-Mar 11:00 – Álvarez M/Moreno ESP [2] – Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q] 2-0 (21-15, 21-11)

20-Mar 21:00 – Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q] – Ahtiainen/Lahti FIN [18] 2-0 (21-15, 21-13)

20-Mar 21:00 – Álvarez M/Moreno ESP [2] – Clancy/Milutinovic AUS [15] 2-0 (21-15, 21-16)

Pool C

20-Mar 09:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [3] – Bock/Lippmann GER [30] [Q] 2-1 (15-21, 23-21, 15-13)

20-Mar 09:00 – Michelle/Poletti PAR [14] – Placette/Richard FRA [19] 2-0 (21-14, 21-17)

20-Mar 19:00 – Bock/Lippmann GER [30] [Q] – Placette/Richard FRA [19] 0-2 (16-21, 14-21)

20-Mar 19:00 – Klinger D./Klinger R. AUT [3] – Michelle/Poletti PAR [14] 2-1 (12-21, 21-16, 15-11)

Pool D

20-Mar 09:00 – Scoles/Denaburg USA [13] – Anderson/Bauer USA [20] 2-0 (21-14, 21-19)

20-Mar 09:00 – J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [4] – Paul/Kunst GER [29] [Q] 2-0 (21-11, 21-17)

20-Mar 19:00 – Paul/Kunst GER [29] [Q] – Anderson/Bauer USA [20] 0-2 (18-21, 19-21)

20-Mar 19:00 – J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [4] – Scoles/Denaburg USA [13] 0-2 (18-21, 17-21)

Pool E

20-Mar 10:00 – Hildreth/Van Gunst USA [12] – Quiggle/Loreen USA [21] 2-1 (21-18, 18-21, 15-13)

20-Mar 10:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Shields/Hodel USA [28] [Q] 2-0 (21-18, 21-10)

20-Mar 20:00 – Shields/Hodel USA [28] [Q] – Quiggle/Loreen USA [21] 2-0 (21-8, 21-18)

20-Mar 20:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Hildreth/Van Gunst USA [12] 0-2 (16-21, 18-21)

Pool F

20-Mar 10:00 – Gottardi/Scampoli ITA [11] – Svozilova/Stochlova CZE [22] 2-1 (20-22, 21-11, 15-9)

20-Mar 10:00 – Toni/DeBerg USA [6] – Savvy/Van Winkle USA [27] [Q] 2-0 (21-19, 21-13)

20-Mar 20:00 – Savvy/Van Winkle USA [27] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [22] 0-2 (16-21, 15-21)

20-Mar 20:00 – Toni/DeBerg USA [6] – Gottardi/Scampoli ITA [11] 0-2 (19-21, 15-21)

Pool G

20-Mar 12:00 – Hegeile/Vitoria BRA [10] – Vieira/Chamereau FRA [23] [Q] 1-2 (14-21, 21-17, 7-15)

20-Mar 12:00 – Andressa/Tainá BRA [7] – Harward/Phillips USA [26] [Q] 2-0 (23-21, 21-16)

20-Mar 22:00 – Harward/Phillips USA [26] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [10] 1-2 (21-18, 22-24, 10-15)

20-Mar 22:00 – Andressa/Tainá BRA [7] – Vieira/Chamereau FRA [23] [Q] 2-1 (16-21, 21-16, 15-10)

Pool H

20-Mar 12:00 – Hüberli/Kernen SUI [9] – Carro/Paula ESP [24] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-12)

20-Mar 12:00 – Torres/Gutierrez MEX [8] – Yan X./Zhou M. L. CHN [25] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

20-Mar 22:00 – Yan X./Zhou M. L. CHN [25] [Q] – Carro/Paula ESP [24] [Q] 0-2 (15-21, 16-21)

20-Mar 22:00 – Torres/Gutierrez MEX [8] – Hüberli/Kernen SUI [9] 1-2 (17-21, 21-15, 15-17)

Sedicesimi di finale: 21-Mar 14:00 – J. Zh. Wang/X. Y. Xia CHN [4] – Orsi Toth, R./Bianchi ITA [17]

21-Mar 14:00 – Toni/DeBerg USA [6] – Placette/Richard FRA [19]

21-Mar 14:00 – Paulikiene/Raupelyte LTU [5] – Anderson/Bauer USA [20]

21-Mar 15:00 – Clancy/Milutinovic AUS [15] – Carro/Paula ESP [24] [Q]

21-Mar 15:00 – Michelle/Poletti PAR [14] – Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q]

21-Mar 15:00 – Vieira/Chamereau FRA [23] [Q] – Svozilova/Stochlova CZE [22]

21-Mar 15:00 – Torres/Gutierrez MEX [8] – Hegeile/Vitoria BRA [10]

21-Mar 15:00 – Carol/Rebecca BRA [1] – Shields/Hodel USA [28] [Q]