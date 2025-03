Beach volley, Gottardi/Scampoli subito in semifinale a Yucatan! Fuori agli ottavi le coppie azzurre

Primo torneo della stagione e subito Italia in semifinale, grazie a Valentina Gottardi e Claudia Scampoli che, al debutto assieme nel circuito mondiale, vanno a prendersi la top 4 del Challenge di Yucatan e proveranno a fare ancora meglio nella nottata italiana.

Gottardi/Scampoli hanno ripetuto nella sfida dei quarti di finale il 2-0 che già avevano rifilato alla coppia statunitense DeBerg/Toni al termine di un match molto combattuto ed emozionante. In particolare il primo set, lunghissimo, ha messo alla prova le coronarie dello staff azzurro. Le azzurre sono state costrette a rincorrere fin dalle prime battute. Si sono trovate sotto 6-11 e poi, dopo essersi riavvicinate (15-16), si sono trovate di nuovo in svantaggio 15-18. La coppia statunitense ha avuto 3 set ball sul 20-17, ma le italiane hanno piazzato un break di 4-0 che ha ribaltato la situazione. Dopo sei set ball per le italiane e il quarto per le statunitensi, sono arrivati i tre punti che hanno regalato la vittoria alle azzurre: 29-27.

Secondo set molto meno equilibrato ed epico, con Gottardi/Scampoli che si sono portate avanti 8-5 e hanno mantenuto le distanze fino alla mini rimonta delle americane sul 17-16, prima del break di 4-0 che ha regalato la semifinale alla coppia azzurra. In semifinale, le italiane affronteranno un’altra coppia statunitense composta da Nesberry e Whitmarsh, coppia relativamente giovane (entrambe 25enni) che al debutto hanno vinto il primo torneo a cui hanno partecipato, il Future di inizio marzo a Mount Maunganui.

In campo maschile, non sono riuscite le due coppie italiane a superare i due scogli durissimi che il sorteggio ha messo loro di fronte negli ottavi di finale, ma entrambi i binomi azzurri sono usciti a testa alta dal campo. Ranghieri/Alfieri hanno sfiorato l’impresa ma sono stati sconfitti al tie-break (2-1) dai forti cubani Diaz/Alayo. Primo set ad elastico, con break e contro-break da entrambe le parti, fino al parziale decisivo di 4-0 per il 20-16 che ha permesso agli azzurri di chiudere sul 21-18. Nel secondo set, i cubani volano sul 10-5 e poi sul 15-8, dominando fino al 21-14 che porta la sfida al terzo set. Nel tie-break, Diaz/Alayo partono forte (5-1), ma Ranghieri/Alfieri rimontano fino all’11-11. Gli azzurri si portano avanti 14-13, sprecano il match ball e subiscono un parziale di 0-3, chiudendo la partita sul 14-16.

Sconfitta in due set, invece, per Cottafava/Dal Corso contro i cechi Perusic/Schweiner, campioni del mondo in carica. La coppia ceca è travolgente nel primo set e lascia le briciole agli azzurri vincendo 21-13. Nel secondo parziale, gli italiani riescono a guadagnare un vantaggio consistente (12-9), ma vengono rimontati fino al 14-15. Ne esce un finale rocambolesco, con Perusic/Schweiner freddi nel ribaltare il match, annullando un set ball agli azzurri e chiudendo sul 22-20.

TORNEO MASCHILE

Ottavi di finale: Grimalt M./Grimalt E. CHI [2] Dressler/Waller AUT [17] 0-2 (20-22, 13-21)

Evans/Budinger USA [6] Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] 0-2 (16-21, 11-21)

Haussener/Friedli SUI [26] [Q] Just/Huster GER [16] 2-1 (23-21, 22-24, 17-15)

Adelmo/Mateus BRA [30] [Q] Penninga/Immers NED [4] 2-0 (21-17, 21-16)

Bassereau/Aye, C. FRA [13] Rotar/Gauthier-Rat FRA [24] Injury Team A

Perusic/Schweiner CZE [5] Cottafava/Dal Corso ITA [3] 2-0 (21-13, 22-20)

Pedro /Renato BRA [25] [Q] Pedrosa/Campos POR [23] 1-2 (19-21, 21-19, 8-15)

Diaz/Alayo CUB [1] Alfieri/Ranghieri ITA [31] [Q] 2-1 (18-21, 21-14, 16-14)

Quarti di finale: Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [9] – Dressler/Waller (AUT) [17]

Adelmo/Mateus (BRA) [30] [Q] – Haussener/Friedli (SUI) [26] [Q]

Perusic/Schweiner (CZE) [5] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [24]

Diaz/Alayo (CUB) [1] – Pedrosa/Campos (POR) [23]

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Newberry/Whitmarsh USA [31] [Q] – Hladun/Lazarenko UKR [16] 23-1 (14-21, 21-15, 16-14)

Toni/DeBerg USA [6] – Gottardi/Scampoli ITA [11] 0-2 (27-29, 16-21)

Hildreth/Van Gunst USA [12] – Klinger D./Klinger R. AUT [3] 2-1 (14-21, 21-19, 15-10)

Álvarez M/Moreno ESP [2] – Hüberli/Kernen SUI [9] 0-2 injury team A

Semifinali: Hüberli/Kernen (SUI) [9] – Hildreth/Van Gunst (USA) [12]

Gottardi/Scampoli (ITA) [11] – Newberry/Whitmarsh (USA) [31] [Q]