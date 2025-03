Beach volley: CAMPIONESSE! Gottardi/Scampoli debuttano con una vittoria a Yucatan! Battute in finale Huberli/Kernen

Un torneo e una vittoria. L’Italia del beach volley inizia con un successo la sua stagione e ad ottenerlo sono Valentina Gottardi e Claudia Scampoli che sbaragliano il campo del Challenge di Yucatan in Messico, mettendo subito tanti dubbi allo staff tecnico sulla composizione delle coppie azzurre in vista del prosieguo dell’annata.

La coppia italiana ha sconfitto con un secco 2-0 in finale le svizzere Huberli/Kernen, anche questa coppia appena formata che però poteva contare su una medagliata olimpica a Parigi. Avvio da brividi per le italiane che si trovano subito sotto 1-6 ma non si fanno intimorire e punto su punto tornano sotto fino al 12-11, prima di piazzare un break di 4-1 che le porta sul 15-13. Gottardi/Scampoli non si fermano, aumentano il vantaggio e vanno a vincere con il punteggio di 21-17.

Nel secondo parziale la partenza a razzo è delle azzurre che volano sul 7-2. Le elvetiche non mollano, si riportano sotto sul 14-12 ma le azzurre chiudono tutte le porte ad una eventuale rimonta piazzando un altro break di 3-0 e aprendosi la strada per il 21-15 che regala il primo titolo alla coppia italiana. Terzo gradino del podio per le statunitensi Newberry/Whitmarsh che hanno sconfitto le connazionali Hidreth/Van Gunst 2-1 (17-21, 21-15, 20-18) nella finale di consolazione.

TORNEO MASCHILE

Quarti di finale: Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [9] – Dressler/Waller (AUT) [17] 1-2 (19-21, 22-20, 6-15)

Adelmo/Mateus (BRA) [30] [Q] – Haussener/Friedli (SUI) [26] [Q] 1-2 (23-21, 17-21, 13-15)

Perusic/Schweiner (CZE) [5] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [24] 2-0 (21-16, 21-19)

Diaz/Alayo (CUB) [1] – Pedrosa/Campos (POR) [23] 0-2 (19-21, 14-21)

Semifinali: Haussener/Friedli (SUI) [26] [Q] – Dressler/Waller (AUT) [17] 2-0 (21-19, 27-25)

Pedrosa/Campos (POR) [23] – Perusic/Schweiner (CZE) [5] 0-2 (18-21, 13-21)

Finale primo posto: Haussener/Friedli (SUI) [26] [Q] – Perusic/Schweiner (CZE)

Finale terzo posto: Pedrosa/Campos (POR) [23] – Dressler/Waller (AUT)

TORNEO FEMMINILE

Semifinali: Hüberli/Kernen (SUI) [9] – Hildreth/Van Gunst (USA) [12] 2-0 (21-15, 21-12)

Gottardi/Scampoli (ITA) [11] – Newberry/Whitmarsh (USA) [31] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Finale primo posto: Gottardi/Scampoli (ITA) [11] – Hüberli/Kernen (SUI) [9] 2-0 (21-17, 21-15)

Finale terzo posto: Hildreth/Van Gunst (USA) [12] – Newberry/Whitmarsh (USA) [31] 1-2 (21-17, 15-21, 18-20)