Beach volley, GOTTARDI/SCAMPOLI IN FINALE A YUCATAN! Impresa delle azzurre al primo torneo assieme

È subito finale per Valentina Gottardi e Claudia Scampoli nel Challenge di Yucatan. Non è, va detto per contestualizzare, un torneo di livello massimo, ma è pur sempre un appuntamento importante, il primo della stagione, quello sulla sabbia messicana che vede tra le protagoniste assolute le italiane, che hanno raggiunto l’atto conclusivo battendo in semifinale un’altra coppia statunitense dopo quella sconfitta nei quarti.

Gottardi/Scampoli hanno vinto la semifinale battendo in due set la coppia statunitense composta da Newberry e Whitmarsh, che avevano vinto il primo torneo stagionale, il Future neozelandese di Mount Manganui. Nel primo parziale le azzurre sono scattate avanti 10-7 e poi hanno piazzato un altro break per portarsi sul 15-10 e allungare ulteriormente sul 19-12, prima di chiudere con il punteggio di 21-16.

Nel secondo set partenza a razzo delle statunitensi, che sono volate in un attimo sullo 0-5. Le azzurre non si scompongono e lentamente rimontano fino a raggiungere il pareggio a quota 12. Si prosegue sul filo dell’equilibrio fino al 17-17, poi il break delle azzurre, che si portano sul 20-17, resistono al tentativo di rimonta delle americane (20-19) e riescono ad avere la meglio con il punteggio di 21-19.

In finale, alle 20:00, la coppia italiana affronterà la coppia svizzera composta da Hüberli e Kernen, al debutto assieme come le italiane. Tanja Hüberli è la medaglia di bronzo olimpica di Parigi (in coppia con Brunner) e lo scorso anno ha vinto Tepic e Amburgo, nel 2023 è stata campionessa d’Europa. Kernen, invece, è il prospetto più interessante del vivaio svizzero: 19 anni, è stata argento due anni fa all’Europeo Under 18 e oro lo scorso anno all’Europeo Under 20.

TORNEO MASCHILE

Quarti

Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) [9] – Dressler/Waller (AUT) [17] 1-2 (19-21, 22-20, 6-15)

Adelmo/Mateus (BRA) [30] [Q] – Haussener/Friedli (SUI) [26] [Q] 1-2 (23-21, 17-21, 13-15)

Perusic/Schweiner (CZE) [5] – Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [24] 2-0 (21-16, 21-19)

Diaz/Alayo (CUB) [1] – Pedrosa/Campos (POR) [23] 0-2 (19-21, 14-21)

Semifinali

Dressler/Waller (AUT) [17] – Haussener/Friedli (SUI) [26]

Perusic/Schweiner (CZE) [5] – Pedrosa/Campos (POR) [23]

TORNEO FEMMINILE

Semifinali

Hüberli/Kernen (SUI) [9] – Hildreth/Van Gunst (USA) [12] 2-0 (21-15, 21-12)

Gottardi/Scampoli (ITA) [11] – Newberry/Whitmarsh (USA) [31] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Finale 1. posto:

Gottardi/Scampoli (ITA) [11] – Hüberli/Kernen (SUI) [9]

Finale 3. posto:

Hildreth/Van Gunst (USA) [12] – Newberry/Whitmarsh (USA) [31]