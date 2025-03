Basket, Venezia cede a Gran Canaria e dice addio all’EuroCup

Si è appena conclusa alla Gran Canaria Arena la sfida degli ottavi di finale di EuroCup di basket e in campo sono scesi i padroni di casa del Gran Canaria e la Reyer Venezia. Una partita secca, senza l’appello del match di ritorno, per strappare il biglietto dei quarti di finale della manifestazione continentale. Una sfida durissima per i veneti contro la squadra vincitrice dell’edizione 2023. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato, con le due formazioni che rispondono colpo su colpo agli avversari, con Venezia che con Wiltjer, Wheatle e Kabengele che portano gli ospiti avanti. Ma a quel punto cambia marcia il Gran Canaria, che con un parziale di 10-2 prova a scappare via. A 1’15” dalla fine del primo quarto i liberi di Brussino segnano la doppia cifra di vantaggio, ma Tessitori risponde e si va al primo stop sul 25-16.

Due canestri di Venezia ricuce ancora lo strappo a inizio secondo quarto, ma rispondono gli spagnoli e continua il tira e molla, con Gran Canarie che resta comunque in vantaggio. Un altro piccolo strappo dei veneti li riporta a -4, ma gli spagnoli sospinti da un primo tempo da 18 punti di Mehdy Ngouama chiudono avanti 46-39.

È nel segno di Parks l’avvio di ripresa, con il giocatore di Venezia che prima segna una tripla, subisce fallo, chiude il gioco da quattro punti e poi segna due canestri che valgono il 46-47 in meno di 90”. Poi Ennis allunga il parziale sul 10-0, con gli spagnoli incapaci di rispondere. Si torna a lottare punto a punto, con sempre Jordan Parks protagonista, ma alla fine il Gran Canaria riesce a chiudere anche questo parziale avanti per 63-62.

Non si spezza l’equilibrio a inizio ultimo quarto, con le due squadre che hanno paura di sbagliare con la posta in palio che fa scottare sempre più la palla. E a sbagliare di più è Venezia, che perde un paio di brutti palloni e permette a Gran Canaria di allungare sul +4. Una tripla di Thomasson spinge gli spagnoli, la Reyer non riesce a richiudere il parziale e così il Gran Canaria vince 84-80 e stacca il biglietto per i quarti di finale. Per Venezia resta il rammarico di una partita giocata alla pari fino alla fine