Basket, la Reggiana batte anche Manresa ed ottiene la seconda vittoria in Champions League

Seconda vittoria consecutiva in Champions League per la Pallacanestro Reggiana che batte, tra le mura amiche, gli spagnoli del Baxi Manresa con il parziale di 85-70. Emiliani trascinati dai 19 punti di Jaylen Barford e di Kwan Cheatman Jr, autori di una grande prestazione. Grazie a questo successo, la squadra italiana si porta seconda in classifica nel proprio girone con 6 punti conquistati.

Avvio di match equilibrato con la Reggiana che ottiene il primo vantaggio grazie a Stephane Gombauld. Ma Manresa risponde subito con la tripla di Cameron Hunt. Gli spagnoli arrivano al +5 con un’altra tripla, questa volta siglata da Derrick Alston Jr, ma gli emiliani tornano a -1 con i liberi. La squadra italiana commette molti errori ma riesce a pareggiare a quota 19 con Lorenzo Uglietti. Sul finire del quarto Santiago Visconti conclude un gioco da 4 punti chiudendo la prima frazione 19-23 per Baxi Manresa.

Il secondo quarto parte con un parziale di 0-3 per gli ospiti che viene interrotto dal piazzato di Kwan Cheatman Jr e dalla tripla di Jaylen Barford. Gli emiliani trovano addirittura il pareggio con Cassius Winston, che mette a referto 5 punti consecutivi. Ritorna l’equilibrio che aveva caratterizzato i primi minuti con gli iberici sempre davanti. Reggio Emilia ha la palla del sorpasso ma Kwan Cheatman Jr commette uno sfondamento; sorpasso che arriverà più tardi quando sulla sirena Jaylen Barford segna quasi da centrocampo e chiude 41-38 il primo tempo per la squadra italiana.

Terza frazione che si apre con il +6 della Reggiana che viene dimezzato dalla tripla del solito Alston Jr. La partita si incattivisce, dominano i falli e la compagine italiana ne approfitta portandosi sul +7 grazie ai due punti di Michele Vitali. La tripla di Cameron Hunt tiene in vita gli spagnoli ma trova la risposta immediata di Uglietti. I tre punti di Sasha Grant e il canestro da metà campo di Jamar Smith concludono un fantastico terzo quarto per Reggio che termina 65-51.

Nell’ultimo quarto Baxi Manresa cerca di riavvicinarsi ma, inizialmente, Reggio Emilia sembra essere capace di mantenere il vantaggio. Gli iberici si fanno pericolosi e con il gioco da tre di Emanuel Cate accorciano sul -6. I tre liberi consecutivi di Barford e la percussione vincente di Winston allontanano gli spagnoli che non riescono più a rientrare nel match. La squadra emiliana gestisce gli ultimi minuti e batte Baxi Manresa con il parziale di 85-70. La Reggiana ottiene così la seconda vittoria consecutiva in Champions League, dopo la trasferta contro l’Aliaga Petkimspor.