Basket, la Bertram Tortona batte nettamente il Promitheas Patrasso nella seconda fase della Champions League

La Bertram Derthona Tortona trova il primo successo nella seconda fase della FIBA Basketball Champions League 2025. Dopo due sconfitte nelle prime due giornate per il girone I, infatti, i piemontesi battono nettamente i greci del Promitheas Patrasso per 97-77 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale senza mai rischiare contro gli avversari ellenici. Le due squadre si ritroveranno di fronte tra una settimana a campi invertiti – palla a due mercoledì 12 marzo alle 18:30 ora italiana.

Christian Vital trascina i suoi con 20 punti, al pari di Tommy Kuhse autore di 15 punti. 13 punti per Tommaso Baldasso e 12 di Justin Gorham, con Jordan Walker miglior realizzatore per gli ospiti con 16 punti insieme a Simi Shittu e Isaia Reese che chiudono entrambi con 10 punti a referto.

Avvio di match nel segno di Tommaso Baldasso (5-3), con Kuhse da tre e Weems ai liberi che danno il +5 alla Bertram (10-5). Reese prima e Varnado poi mettono la freccia per il Promitheas (12-13), con Walter De Raffaele che chiama subito time-out. Reazione dei piemontesi trascinati da Kamagate e Weems (18-17), con Baldasso perfetto da tre per il +4 (21-17). 2+1 di Jordan Walker ed ospiti ancora a contatto (21-20), con il botta e risposta tra KJ Williams e Christian Vital che chiude il primo quarto (30-26).

Nella seconda frazione Patrasso accorcia ancora (32-28), ma la Bertram replica subito con un canestro pesante di Davide Denegri (35-28). Jordon Varnado prova a caricarsi la squadra sulle spalle (37-34), ma Tortona aumenta i giri del proprio motore e piazza un break di 9-0 per volare oltre la doppia cifra di vantaggio (46-34). Il Promitheas torna a muovere il punteggio solo dalla lunetta (47-37), con la schiacciata di Kamagate ed il piazzato di Varnado che valgono il 51-39 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa la Derthona aggiorna costantemente il massimo vantaggio toccando anche il +15 dopo l’inchiodata di Kamagate (55-40), con gli ospiti in difficoltà che non riescono a contenere l’offensiva piemontese senza però impensierirli in attacco. Gli ellenici segnano solo a cronometro fermo rosicchiando qualche punto (58-44), con Kuhse e Baldasso che sparano due bombe in fila per il +22 (66-44) che consente a Tortona di volare nel punteggio. Patrasso non riesce più ad avvicinarsi ai padroni di casa, scivolando anche a -26 dopo la tripla di Vital (75-49). Gorham da tre e Jordan Walker da due fissano il punteggio sul 80-55 all’ultima pausa breve del match.

Nel parziale conclusivo la Bertam può permettersi di iniziare a giocare con il cronometro forte dell’enorme vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti, ma non alza il piede dall’acceleratore incrementando il divario fino al +30 firmato da Leonardo Candi (88-58). Karagiannidis e KJ Williams provano a rendere meno pesante il passivo (91-69), con Walter De Raffaele che chiama time-out per evitare cali di concentrazione. Bazinas da tre riporta il Promitheas sotto il -20 dopo diversi minuti (93-74), ma Kuhse si mette in proprio e buca la difesa greca (95-74). Una virata di Gorham ed una tripla di Walker chiudono la sfida sul punteggio di 97-77 con cui la Bertam Tortona esulta di fronte al pubblico amico per un successo importante in FIBA Basketball Champions League!