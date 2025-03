Basket, l’Olimpia Milano sfida il Fenerbahce Istanbul dell’ex Melli in Eurolega per continuare a sognare la post-season

L’Olimpia Milano torna in campo domani sera in Eurolega per sfidare all’Unipol Forum di Assago – palla a due alle ore 20:30 – il Fenerbahce Istanbul nella ventottesima giornata della regular season 2024-2025.

Per i meneghini si tratta di un altro impegno proibitivo contro una delle squadre al vertice della massima competizione continentale per club, con l’EA7 Emporio Armani che però è reduce dal successo convincente contro l’AS Monaco (86-80) della settimana scorsa che consente agli uomini di Ettore Messina di mantenere più che vivo il sogno di centrare la post-season. La classifica vede le Scarpette Rosse al nono posto con un record di 15-12 al pari del Partizan Belgrado, ma ad una sola vittoria di distanza dal gruppo composto da AS Monaco, Stella Rossa – avversaria dell’Olimpia venerdì prossimo – e Paris che vale addirittura un posto ai playoff. Coach Ettore Messina vuole cancellare anche il ko rimediato domenica in Serie A contro la Virtus Bologna (86-80), ma dovrà fare a meno dell’infortunato Shavon Shields affidandosi però al duo Mirotic-LeDay spesso decisivo in questa stagione.

Il Fenerbahce Istanbul di coach Sarunas Jasikevicius arriva al Forum dopo la vittoria esterna contro il Paris (83-87) nel recupero della diciassettesima giornata, con i turchi attualmente in seconda posizione con 18-9 di score dietro solo alla battistrada Olympiacos Pireo (20-7). Partita sicuramente dal sapore speciale per Nicolò Melli, che torna per la prima volta ad Assago da avversario dopo aver difeso i colori dell’Olimpia per diverse stagioni alzando anche il trofeo di campione d’Italia da capitano lo scorso anno. Tra le fila del Fenerbahce si trova anche un altro ex di turno ovvero Devon Hall, arrivato in riva al Bosforo nell’estate 2024 insieme a Melli. Out per infortunio il ‘folletto’ Scottie Wilbekin, l’esperto allenatore lituano può contare sui punti pesanti di Marko Guduric e sull’asse statunitense composto da Wade Baldwin e Nigel Hayes-Davis, con Sertac Sanli pronto a controllare i rimbalzi nel pitturato per distribuire palloni ai compagni sul perimetro.