Basket: Olimpia Milano, quali speranze play-in in Eurolega? La situazione

Eurolega finita per l’Olimpia Milano? Non proprio. Il problema, però, è non di poco conto per l’EA7 di Ettore Messina, non più padrona del proprio destino in via esclusiva e costretta, peraltro, dalla classifica a mettere insieme due vittorie. Ma andiamo a vedere con ordine la situazione.

Capitolo classifica: l’Olimpia è attualmente al 12° posto, perché a parità di record (16-16) con il Partizan Belgrado sono i serbi bianconeri ad avere la meglio in virtù di una differenza canestri di +13 maturata nel doppio confronto. Davanti tutte le squadre dal 6° al 10° posto sono a due vittorie di distanza (18-14); si tratta di Anadolu Efes, Barcellona, Real Madrid, Stella Rossa e Paris Basketball.

La situazione tra queste squadre e Milano è la seguente: con l’Efes 0-2, con il Barcellona 1-1 e +3, con il Real 1-1 e +2, con la Stella Rossa 2-0 e con Paris Basketball 1-1 e -8. In altre parole, in un arrivo a pari punti, ferma restando la doppia vittoria dell’EA7 e uno 0-2 di una delle altre, sarebbero solo Barcellona, Real e Stella Rossa le formazioni con cui la squadra di Messina può convivere al decimo posto al fine di giocare il play-in. Se anche il Partizan si aggiungesse alla lista, c’è una possibilità di qualificazione: con la Stella Rossa nel gruppo a tre, in quanto Milano sarebbe 3-1, il Partizan 2-2 e la Stella Rossa 1-3.

Per i biancorossi la stagione regolare si chiuderà con la trasferta contro la Virtus Bologna e poi con il match casalingo contro il Baskonia. Ed entrambe le squadre sono già state eliminate dall’Eurolega. Sono le speranze di una squadra che, va detto, soprattutto a inizio stagione ha lasciato per strada partite poi risultate importanti per trovarsi in questa situazione. E di sicuro in tanti sperano di non vivere un terzo anno di fila fuori dal lotto che conta della manifestazione continentale.