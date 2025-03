Basket: la Virtus Bologna travolge l’Alba Berlino in Eurolega

La Virtus Bologna coglie la sua ottava vittoria in Eurolega. In un match dal significato sportivo relativo, considerato l’essere di fronte di penultima e ultima della classifica, le V nere superano l’Alba Berlino per 64-108. In Germania sono cinque i virtussini (privi di Visconti, rilasciato, Tucker, sulla via dell’uscita, e Grazulis, ormai fuori dai ranghi) in doppia cifra, mentre in casa berlinese ce ne sono 11 di Matt Thomas.

Prime fasi che, ad ogni modo, alla Uber Arena sembrano dare le chiavi della lotta. Il primo allungo lo mette insieme la coppia Pajola-Zizic per il 6-11, e in qualche modo è anche lenta la fuga virtussina. Lenta e, va detto, anche con tanti protagonisti, in questa fase soprattutto Clyburn per il 15-26 di fine primo quarto. Scappano via gli ospiti con il contributo di Shengelia e soprattutto Polonara per il 22-37. Le V nere, in buona sostanza, vedono entrare davvero tutto: Belinelli, Shengelia, Akele, segnano un po’ tutti nella grande fiammata che porta fino al 33-62 dell’intervallo.

In queste condizioni è naturale pensare ai secondi 20 minuti come a un potenziale simulacro di partita, e questo è confermato dallo 0-9 di Shengelia, Akele e Pajola a inizio terzo quarto. Il divario si amplia in modo pure esagerato, andando oltre i 40 punti (39-83). A fine terzo quarto è 44-87, con Hackett che è anche lui piuttosto protagonista. Nell’ultimo periodo di fatto la partita non esiste più, ma qualcosa da annotare rimane: la tripla di Belinelli per il +51 bianconero. Poi Bean e Rapieque limitano, ammesso che sia un termine utilizzabile, i danni fino al 64-108 finale.

ALBA BERLINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 64-108

BERLINO – Procida 4, Spagnolo* 2, Delow 6, McDowell-White 2, Mattisseck, Schneider* 4, Thomas 11, Hermannsson* 8, Baker II* 8, Rapieque 9, McCormack 4, Bean* 6. All. Calles

BOLOGNA – Cordinier* 9, Holiday 3, Belinelli 10, Pajola* 11, Clyburn* 14, Shengelia* 15, Hackett 6, Morgan 5, Polonara* 16, Zizic 13, Akele 6. All. Ivanovic