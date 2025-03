Basket: Champions League, ostacoli di Spagna per Tortona e Reggio Emilia

Si è tenuto quest’oggi il sorteggio dei quarti di finale di Basketball Champions League 2024-2025. Due le squadre italiane coinvolte, e autrici finora di una più che valida stagione continentale: la Bertram Tortona e l’Unahotels Reggio Emilia, che hanno così conosciuto il nome delle loro avversarie.

Per il Derthona Basket c’è La Laguna Tenerife. Prima da imbattuta nel girone K e mai sconfitta neppure nel primo girone, la squadra di Txus Vidorreta sta mantenendo un ritmo altissimo anche in Liga ACB, dov’è seconda alle spalle del solo Real Madrid, anzi a una sola lunghezza di distanza. Il club piemontese viaggerà fino alle Canarie l’8 o il 9 aprile per gara-1; gara-2 in casa ci sarà il 15-16, l’eventuale gara-3 in trasferta il 22-23.

In casa Reggio Emilia, invece, arriva l’Unicaja Malaga, uno dei nomi storici che fin dall’inizio ha creduto nel progetto Champions League. Quarto in Liga ACB, l’Unicaja ha perso una sola partita nel suo cammino europeo, nella seconda fase a Istanbul contro il Galatasaray. Il calendario è identico a quello di Tortona, con gara-2 in casa a inframmezzare le due trasferte, una delle quali eventuale, in Andalusia.

Questo il commento, dal sito ufficiale societario, del coach di Tortona Walter De Raffaele: “Credo che tutti conoscano quella che è la storia di Tenerife come club, ha già vinto la BCL due volte e altre due volte ha fatto la finale, quindi sulla sua forza non ci sono dubbi. Per noi, però, deve essere un grande stimolo, con il desiderio di fare qualcosa di clamoroso, di competere con squadre di questo livello. E’ un tipo di sfida che serve anche per capire cosa eventualmente ci manchi e dove vogliamo tendere, ovvero arrivare a quel livello. Però, ripeto, dal nostro punto di vista è un onore andare ad affrontare avversarie come Tenerife“.

Così invece il ds reggiano Filippo Barozzi sempre dal sito societario: “Sarà davvero bello e stimolante sfidare i campioni in carica della BCL, una squadra forte e titolata come l’Unicaja Malaga. Affronteremo questi Quarti di Finale con il grande orgoglio di essere riusciti ad arrivare fino a questo punto della manifestazione, tra le migliori otto. Come abbiamo sempre fatto, scenderemo in campo con motivazione e determinazione, sognando tutti insieme la qualificazione alle Final Four“.

Qualora Tortona dovesse vincere la propria serie, andrebbe a sfidare in semifinale la vincente di ERA Nymburk-Galatasaray, mentre per Reggio Emilia ci sarebbe una tra AEK Atene e Nanterre.