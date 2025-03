Basket, Sassari piazza il colpo nell’anticipo. La Dinamo batte la capolista Trapani

Clamoroso colpo della Dinamo Sassari nell’anticipo della 24a giornata della Serie A di basket. La squadra di Massimo Bulleri piazza la terza vittoria consecutiva, fermando addirittura la capolista Trapani Shark con una grandissima prestazione. Finisce 92-80 per la Dinamo che si allontana forse definitivamente dalla zona retrocessione e addirittura apre a sogni playoff, mentre Trapani ora potrebbe essere raggiunta dalle dirette rivali in vetta.

I principali protagonisti sono Brian Fobbs ed Eimantas Bendzius, che firmano rispettivamente 22 e 20 punti. Importanti anche i 15 punti di Alessandro Cappelletti. A Trapani non bastano i 17 punti di Justin Robinson e i 10 di Langston Galloway e JD Notae.

Dopo un avvio di match equilibrato, Trapani trova un primo allungando e raggiunge la doppia cifra di vantaggio (15-5). I siciliani si portano sul 20-8, ma il finale di quarto è tutto per i padroni di casa, che riescono a chiudere sul -4 alla prima sirena (25-21). Continua il buon momento dei sardi e la tripla di Cappelletti vale il vantaggio (28-27). Si continua sul punto a punto, ma nuovamente il finale di quarto è tutto per Sassari, con i liberi di Fobbs che valgono il +5 per la Dinamo all’intervallo (46-41).

Al rientro dalla pausa lunga, Sassari prova a scappare via con le triple di Bendzius e Fobbs (55-46). La Dinamo prosegue nel suo ottimo momento e raggiungere il +14 (65-51) con il canestro di Weber. Un terzo quarto in pieno controllo per Sassari che si presenta avanti di quindici punti (72-57) negli ultimi dieci minuti. Trapani reagisce e rimonta sul -3 con il canestro di Notae (79-76) quando mancano cinque minuti alla fine. Da quel momento, però, l’attacco dei siciliani si ferma, mentre Sassari trova canestri importanti con Bendzius, con la Dinamo che tocca nuovamente la doppia cifra di vantaggio. Finisce 92-80 per Sassari, che festeggia una splendida vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – TRAPANI SHARK 92-80 (21-25, 25-16, 26-16, 20-23)

Sassari: Cappelletti 15, Bibbins 10, Weber 2, Casu, Trucchetti, Fobbs 22, Tambone, Veronesi 13, Bendzius 20, Vincini, Thomas 10, Gazi

Trapani: Eboua 8, Notae 10, Horton 6, Robinson 17, Rossato, Alibegovic 8, Galloway 10, Petrucelli 8, Yeboah 8, Mollura, Gentile, Brown 5