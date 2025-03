Basket femminile, le migliori italiane della 21esima giornata di A1. Spreafico e Santucci decisive, Smorto doppia doppia infruttuosa

Archiviata anche la 21esima giornata della regular season di Serie A1 femminile, penultimo turno prima dell’apertura dei playoff. Tanti gli scontri per determinare posizioni importanti in classifica e per evitare battaglie nei playout. Analizziamo le cinque partite andate in scena nel weekend ponendo una lente di ingrandimento sulle prestazioni delle giocatrici italiane.

Il primo match, andato in scena sabato 22 marzo, si è concluso con il dominio dell’Umana Reyer Venezia, che ha sconfitto 90-60 la Dinamo Sassari. Martina Fassina e Mariella Santucci chiudono la gara con 13 punti a testa, seguite da Giuditta Nicolodi (9 pt) e Lorena Cubaj (8 pt). Grazie a queste prestazioni, le veneziane continuano la loro striscia vincente e sicuramente nei playoff daranno battaglia alla capolista Schio. Le isolane, invece, nonostante i 13 punti di Debora Carangelo ed i 7 di Sara Toffolo, rimangono in piena lotta playout.

La domenica si è aperta con la vittoria esterna di La Molisana Magnolia Campobasso che ha battuto 57-68 la E-Work Faenza. Tra le fila delle molisane, saldamente al terzo posto, da segnalare i 16 punti equamente divisi tra Martina Kacerik e Stefania Trimboli. Le romagnole, nonostante i 12 punti di Anna Turel ed i 9 di Martina Fantini, collezionano la terza sconfitta consecutiva. Vittoria che blinda i playoff quella dell’Alama San Martino di Lupari che, anche in virtù dei 10 punti di Beatrice Del Pero e di Rae Lin D’Alie, sconfigge 73-54 la RMB Brixia Basket. Da segnalare tra le fila bresciane i 13 punti di Marzia Tagliamento ed i 10 di Giulia Bongiorno.

La capolista Famila Wuber Schio non sbaglia e si conferma favorita per la vittoria finale battendo anche l’Alpo VillaFranca con il parziale di 79-49. Nel dominio della capolista spiccano i 7 punti di Carlotta Zanardi, i 6 di Costanza Verona ed i 5 di Martina Bestagno. Tra le fila delle veronesi, ultime in classifica, da annotare 8 punti di Francesca Parmesani ed i 6 di Sofia Frustaci.

Successo casalingo anche per la Geas Sesto San Giovanni che batte 75-55 l’O.ME.P.S Battipaglia. Vittoria che assicura i playoff alle milanesi grazie anche ai 14 punti di Laura Spreafico e agli 8 di Gina Marie Conti. Le campane non riescono ad evitare la sconfitta neanche con la doppia doppia di Giovanna Smorto (12 pt e 12 rimbalzi) e rimangono in zona playout.