Basket femminile, vittorie per Campobasso e Schio in Serie A1. Bene anche Sesto San Giovanni e San Martino di Lupari

Penultima giornata di regular season 2024-2025 per la Serie A1 di basket femminile, con quattro partite completate quest’oggi dopo l’anticipo di ieri sera dove l’Umana Reyer Venezia ha battuto nettamente per 90-60 la Dinamo Sassari: andiamo a fare un riepilogo di quanto accaduto.

La Molisana Magnolia Campobasso espugna Faenza battendo l’E-Work per 57-68 e rimane così saldamente al terzo posto con 28 punti dietro a Schio e Reyer Venezia. Decisivo già il primo quarto da 17-23, con l’E-Work che ha provato ad accorciare nella ripresa senza però riuscire ad impensierire le avversarie trascinate dalla doppia doppia di Kunaiyi-Akpanah (19 punti e 10 rimbalzi) e dagli 11 punti di Sara Scalia – 14 punti per Fondren tra le padrone di casa. Rispetta il fattore campo, invece, la Geas Sesto San Giovanni che prevale sull’O.ME.P.S. Battipaglia col punteggio di 75-55. Dopo un primo tempo equilibrato, le lombarde aumentano i giri nel terzo quarto con un parziale di 19-8 che spacca in due la partita e la indirizza sui binari giusti per la Geas. Moore MVP con 26 punti, con Laura Spreafico che mette a referto 14 punti – 12 punti e 12 rimbalzi per Giovanna Smorto tra le fila delle campane.

Netta affermazione casalinga per la Famila Wuber Schio nel derby veneto contro l’Alpo Villafranca di Verona per 79-49. Partita mai in discussione, con le vice-campionesse d’Italia che impongono il loro ritmo fin dalle prime battute e non concedono alcuna possibilità di replicare alle neo-promosse che sprofondano a -30 al termine dei 40’. Salaun si prende la scena con la doppia doppia sfiorata (21 punti e 8 rimbalzi), con Juhasz e Laksa che mettono a segno 16 punti ciascuna – Tulonen miglior realizzatrice delle veronesi con 12 punti. Nel match che completava la giornata l’Alama San Martino di Lupari vince contro la RMB Brixia per 73-54. Le patavine partono benissimo volando a +22 all’intervallo lungo (37-15), con le bresciane che escono meglio dagli spogliatoi e grazie ad un parziale di 14-26 si riavvicinano alla terza sirena (51-41). Nell’ultimo quarto la squadra di casa ritrova fluidità in attacco e prende nuovamente il largo per il 73-54 con cui si aggiudica la cifra grazie a 21 punti di Simon e 10 di Del Pero – 15 punti di Ivanova e 13 di Marzia Tagliamento per Brescia.