Quando si dice Europe Cup, nel basket 3×3, all’atto pratico è tranquillamente possibile parlare di Campionati Europei. Stavolta si compete a Vienna, e precisamente dalle parti del Prater, il celebre parco pubblico che ormai dal 1766 è di pubblico uso dopo una lunga serie di vicende.

Aumenta di un giorno la durata rispetto alla tradizione, un po’ per diluire meglio gli eventi e un po’ perché, contemporaneamente agli Europei in quota FIBA, anche l’IWBF, l’organizzazione del basket in carrozzina, ospita una parallela rassegna continentale. Rimanendo in area FIBA, per l’Italia gareggia la selezione nazionale femminile, con annunciata una squadra formata da Chiara Consolini, Maria Miccoli, Laura Spreafico e Stefania Trimboli. La maggioranza dei volti delle squadre andate alle Olimpiadi sarà diversa.

Gli Europei di basket 3×3 si terranno da giovedì 22 a domenica 25 agosto. Sarà possibile seguirli in diretta streaming sul canale YouTube FIBA3x3, in sostanza un “fratello” di quello più noto della FIBA.

CALENDARIO EUROPEI BASKET 3×3 2024

Giovedì 22 agosto

Ore 12:25 Francia-Gran Bretagna (Uomini – Pool D)

Ore 12:50 Lituania-Svizzera (Uomini – Pool B)

Ore 13:15 Francia-Italia (Donne – Pool A)

Ore 13:40 Spagna-Azerbaigian (Donne – Pool C)

Ore 15:50 Lettonia-Gran Bretagna (Uomini – Pool D)

Ore 16:15 Lituania-Croazia (Uomini – Pool B)

Ore 16:50 Italia-Ucraina (Donne – Pool A)

Ore 17:15 Azerbaigian-Austria (Donne – Pool C)

Ore 20:55 Francia-Ucraina (Donne – Pool A)

Ore 21:20 Spagna-Austria (Donne – Pool C)

Ore 21:55 Francia-Lettonia (Uomini – Pool D)

Ore 22:20 Svizzera-Croazia (Uomini – Pool B)

Venerdì 23 agosto

Ore 12:25 Ungheria-Lettonia (Donne – Pool D)

Ore 12:50 Germania-Romania (Donne – Pool B)

Ore 13:15 Germania-Spagna (Uomini – Pool A)

Ore 13:40 Paesi Bassi-Azerbaigian (Uomini – Pool C)

Ore 15:50 Paesi Bassi-Lettonia (Donne – Pool D)

Ore 16:15 Polonia-Romania (Donne – Pool B)

Ore 16:50 Serbia-Spagna (Uomini – Pool A)

Ore 17:15 Austria-Azerbaigian (Uomini – Pool C)

Ore 20:55 Ungheria-Paesi Bassi (Donne – Pool D)

Ore 21:20 Paesi Bassi-Austria (Uomini – Pool C)

Ore 21:55 Germania-Polonia (Donne – Pool B)

Ore 22:20 Serbia-Germania (Uomini – Pool A)

Sabato 24 agosto

Ore 13:45 1A-2C (Donne – Quarti di finale)

Ore 14:10 1D-2B (Donne – Quarti di finale)

Ore 14:45 1A-2C (Uomini – Quarti di finale)

Ore 15:10 1D-2B (Uomini – Quarti di finale)

Ore 19:50 B1-D2 (Donne – Quarti di finale)

Ore 20:15 C1-A2 (Donne – Quarti di finale)

Ore 20:50 B1-D2 (Uomini – Quarti di finale)

Ore 21:15 C1-A2 (Uomini – Quarti di finale)

Domenica 25 agosto

Ore 12:00 Vincente QF1-Vincente QF2 (Donne – Semifinale)

Ore 12:25 Vincente QF3-Vincente QF4 (Donne – Semifinale)

Ore 13:00 Vincente QF1-Vincente QF2 (Uomini – Semifinale)

Ore 13:25 Vincente QF3-Vincente QF4 (Uomini – Semifinale)

Ore 17:50 Finale 3° posto donne

Ore 18:15 Finale 3° posto uomini

Ore 19:05 Finale 1° posto donne

Ore 19:30 Finale 1° posto uomini

PROGRAMMA EUROPEI BASKET 3×3 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale YouTube FIBA3x3