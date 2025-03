Basket, in Serie A Trapani, Milano e Napoli vincono i big match di giornata

Si sono disputati oggi sette incontri del massimo campionato italiano di basket, a chiudere una ventitreesima giornata iniziata ieri con la vittoria di Trieste contro la Virtus Bologna. Tra le sfide di oggi spiccavano il big match (e rivincita della finale di Coppa Italia) tra Milano e Trento, così come l’altra supersfida tra Trapani e Brescia e il derby salvezza campano tra Scafati e Napoli. Ecco come è andata.

La prima sfida di giornata era quella tra Trapani e Brescia ed è stato un match folle. Iniziato con un primo quarto da 60 punti complessivi e chiuso in vantaggio dai siciliani per 34-26, ma seguito da un secondo parziale dove Trapani si è fermata offensivamente e Brescia è andata al riposo avanti 44-52. Rimonta la squadra di Repesa nel terzo quarto, dove con un parziale di 26-21 si riporta a -3, poi domina l’ultimo periodo e Trapani si impone per 94-88. Si è passati poi in Sardegna, per una sfida importante in chiave salvezza tra Sassari e Cremona. Primo tempo equilibratissimo, con i lombardi che partono forte, poi torna sotto Sassari che chiude sul +1 il primo quarto, ma nei secondi dieci minuti se l’equilibrio non si spezza è però Cremona a macinare di più e si va al riposo sul 40-42. Prova a dare lo strappo decisivo Sassari nella seconda metà del terzo quarto e riesce a chiudere sul +5 a 10 minuti dalla fine. E a inizio ultimo quarto i sardi scappano via, non riesce a reagire Cremona e così Sassari si impone 93-89, mette un tassello forse definitivo sulla salvezza, mentre per Cremona sarà ancora battaglia per evitare la retrocessione.

Altro big match quello in programma al Forum di Assago, dove Milano ospitava Trento. E sfida che fin da subito conferma il grande equilibrio tra le due squadre, con l’Olimpia che parte forte, risponde Trento, nuovamente Milano allunga con un bel parziale, ma Trento non molla e si va al primo stop con i ragazzi di Messina avanti di 5. Ma subito a inizio secondo quarto ricuce il gap gli ospiti, ma ancora una volta l’elastico vede Milano allungare e Trento richiudere. Nel finale del primo tempo è l’Olimpia ad alzare i ritmi con Mirotic e si va al riposo sul 48-40. Non cambia lo spartito nel terzo quarto, con Milano che allunga andando in doppia cifra e Trento che poi recupera tornando sotto. Ma l’ultimo strappo è ancora dei ragazzi di Messina per il +6. Parte meglio Trento nell’ultimo quarto, si resta punto a punto e si entra negli ultimi 2 minuti in perfetta parità. E alla fine la differenza la fanno la tripla di Mirotic e i liberi di Mannion che fissano il punteggio sull’89-87 finale.

Derby salvezza in Campania, dove si sono sfidate Scafati e Napoli. Primo quarto che vede gli ospiti spingere sull’acceleratore e riuscire ad andare al primo stop in vantaggio di quattro punti, ma secondi dieci minuti che sorridono a Scafati, che con un parziale da +5 va al riposo avanti 43-42. Il terzo quarto vede la difesa di Napoli alzare il livello e Scafati si trova in forte sofferenza, con gli ospiti che scappano via sul +13 all’ultimo stop. Non riesce a reagire la squadra di casa e Napoli conquista la vittoria per 81-91, un successo fondamentale in chiave salvezza. Sfida senza storia, invece, a Tortona, dove i padroni di casa dominano contro un Pistoia in grandissima difficoltà. Primo quarto che vede i piemontesi scappare subito via e chiuderlo sul +15. Rallenta un po’ in attacco la squadra di casa, ma non in difesa, dove concede gli stessi 17 punti dei primi 10 minuti, e il primo tempo si chiude sul 54-34. Secondo tempo che è un lunghissimo garbage time e alla fine Tortona si impone 94-68, consolidando il posto in zona playoff, mentre i toscani sono sempre più ultimi.

Negli ultimi due match di giornata, infine, sfida playoff tra Reggio Emilia e Venezia, mentre scontro in chiave salvezza tra Treviso e Varese. Primo tempo folle a Reggio, dove la Reyer vola per 10 minuti e piazza un parziale di +10. Secondo quarto che, invece, sorride a Reggio che ricuce quasi totalmente lo svantaggio andando al riposo sul 45-48. Gestisce il vantaggio minimo Venezia nel terzo quarto, lo allunga guidata da Rodney Mcgruder per il +6 con cui si va all’ultimo stop. Continua la lotta punto a punto, ma è sempre Venezia a fare il match e alla fine si impone 87-92. Grande equilibrio tra Treviso e Varese, che nel primo quarto rispondono colpo su colpo agli affondi avversari e vanno al primo stop in perfetta parità. Anche il secondo quarto vede le due squadre alternarsi in testa e alla fine di 20’ è Treviso a mettere in naso avanti 45-42. E nel terzo quarto i padroni di casa alzano un muro che i lombardi non riescono a superare a lungo, ma nel finale di quarto cambiano ritmo e si va all’ultimo stop sul +2 per Treviso. Tiene la testa avanti la squadra di casa nel quarto quarto, mentre ci si avvicina allo scadere, ma non trova il parziale per chiuderla. Varese, però, non trova la forza per chiudere il gap e così Treviso vince 88-86.