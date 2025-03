Basket femminile, le migliori italiane della 20esima giornata di A1. Marzia Tagliamento dominante, bene Togliani e Penna

Si è concluso un altro weekend di basket femminile, con la 20esima giornata della regular-season di Serie A1 mandata in archivio. Le giocatrici italiane, come sempre, si sono messe in mostra con prestazioni spesso decisive per le sorti delle proprie squadre. Andiamo a scoprire le protagoniste di queste 5 partite di Serie A1 basket femminile.

Nel primo match andato in scena sabato 15 marzo, la Bertram Derthona Tortona ha battuto nettamente l’Alpo VillaFranca con il punteggio di 92-62. La squadra veronese si conferma ultima in classifica mentre Tortona riscatta subito la sconfitta contro Schio grazie a quattro italiane in doppia cifra. Si tratta di Elisa Penna (16 punti), Francesca Leonardi (14 punti), Caterina Dotto (12 punti) e Beatrice Attura (11 punti). Le migliori realizzatrici di VillaFranca sono state Ilaria Moriconi con 11 punti e Sofia Frustaci con 10.

La domenica è iniziata con il netto successo in trasferta della Reyer Venezia che ha sconfitto 45-80 l’O.ME.P.S Battipaglia. Venete che continuano la loro stagione mantenendo saldo il secondo posto grazie ai 13 punti di Martina Fassina e agli 8 di Matilde Villa. Per le campane a referto i 12 punti equamente divisi tra Rosa Cupido e Giovanna Elena Smorto. La sfida playoff tra la E-Work Faenza e l’Alama San Martino di Lupari è stata vinta dalle padovane 65-83 con 15 punti di Rae Lin D’Alie. Top-scorer per Faenza, Anna Turel con 11 punti.

Partita molto equilibrata quella disputata alle 18 di domenica, che ha visto protagonisti la Geas Sesto San Giovanni e la RMB Brixia basket. Il risultato finale, 83-88, premia la squadra di Brescia che si impone per la seconda volta consecutiva in trasferta, riaffacciandosi alla finestra playoff. Prestazione fantastica di Marzia Tagliamento che mette a referto 35 punti, assistita da Anna Togliani con 19. Per la Geas non bastano i 14 punti di Laura Spreafico e gli 11 di Anastasia Conte.

L’ultimo match della 20esima giornata è stato dominato dalla Famila Wuber Schio che, a Sassari, ha battuto 65-87 la Dinamo. Schio rimane da sola in testa alla classifica con una sola partita persa nel campionato. Le isolane, invece, rimediano la seconda sconfitta consecutiva e restano in penultima posizione. Martina Bestagno è stata, con i suoi 13 punti, la miglior realizzatrice della Famila Wuber, seguita da Costanza Verona (9 punti). Per le sarde da segnalare solo i 9 punti di Sara Toffolo.