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Basket

Laura Spreafico annuncia il ritiro. A settembre l’ultima avventura con l’Italia al Mondiale

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4 minuti fa

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Laura Spreafico
Spreafico / Ciamillo

Laura Spreafico ha annunciato che quella appena terminata con la maglia di Salamanca è stata la sua ultima stagione da cestista a livello di club. La 34enne nativa di Erba è pronta a vivere però quest’estate un’ultima grande avventura, giocando da capitana dell’Italbasket (bronzo agli Europei 2025) il Mondiale che si terrà a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Di seguito il messaggio pubblicato sui social da Spreafico: “Cara Salamanca, sei stata pura magia. Avrei tanto voluto conoscerti prima, ma sono felicissima di aver giocato l’ultima stagione della mia carriera con te e per te. Ho dato tutto, e tu mi hai dato ancora di più: persone e momenti che custodirò per il resto della mia vita, una città meravigliosa dove mi sono sentita a casa anche lontano da casa, uno staff e delle giocatrici incredibili che hanno riacceso la mia passione e la voglia di divertirmi in campo, e le emozioni che solo la tua gente sa regalare.

Più di una volta, dopo una tripla, la ‘Marea Blu mi ha fatto venire la pelle d’oca. Molti dicono che i trofei siano la cosa più importante, e forse è vero, in parte. Ma per me, queste cose, questi ricordi, sono le vere vittorie nello sport e nella vita. È stato un onore far parte di tutto questo. Il mio cuore sarà sempre blu“.

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Giovanni Petrucci, presidente della FIP, ha commentato così tramite i canali federali la notizia dell’addio di Spreafico al basket: “Cara Laura, complimenti per la tua bellissima carriera e i miei migliori auguri per il prosieguo della tua vita. Sarà emozionante vederti salutare la pallacanestro in Maglia Azzurra, che tu hai sempre onorato e indossato con orgoglio“.

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