Basket: che Napoli, Virtus Bologna battuta! Quattro in testa in Serie A

Tutti i risultati, di maggiore o minore prevedibilità, quest’oggi vengono sostanzialmente eclissati da uno solo: il successo di Napoli sulla Virtus Bologna che, dopo 22 giornate di Serie A 2024-2025, fa sì che al comando ci siano ben quattro squadre. E una, Milano, è quinta a due punti. Ormai è abbastanza chiaro: siamo di fronte al campionato più esaltante ed equilibrato che si ricordi da diversi anni a questa parte. E per questo saranno otto giornate di fuoco quelle che ci aspettano di qui al prossimo mese e mezzo e dintorni.

OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 63-78

Pesante vittoria in trasferta per l’Unahotels, che rimane nella scia di Milano e si tiene in modo saldo la sesta posizione contro una Varese in sostanziale caduta libera. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato, ma a trazione reggiana nel finale con Smith e Cheatham (14-20), c’è tanto Mitrou-Long nel 20-30 ospite. La risposta è soprattutto di Hands per il 29-33 dell’intervallo, ma il terzo quarto fa capire che la squadra ospite può fare ciò che vuole quando e come vuole. Un elastico, quello che tiene gli uomini di Priftis avanti 45-53 a 01′ dal termine, poi sono Smith e Winston a dare l’affondo decisivo agli emiliani, i quali chiudono sul 63-78.

TOP SCORER

VARESE – Hands 23, E. Mitrou-Long 10, Bradford 7

REGGIO EMILIA – Winston e Barford 17, Smith 15

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ESTRA PISTOIA 87-64

Alla fine dei conti, agli uomini di Galbiati bastano i due quarti di mezzo per agganciare il gruppo a quota 32. Primo periodo tutto sommato equilibrato, con la Dolomiti Energia che lo chiude sul 21-20, ma è nel secondo che arriva a mostrarsi la differenza tra le due squadre. Pian piano Trento allarga il proprio margine ora con Lamb e Cale, ora con Ford, mentre Paschall prova a fare il possibile per tenere attaccata l’Estra. Ad ogni modo è 45-34 all’intervallo, ma il ritorno in campo è tutto di marca bianconera con Mawugbe, Pecchia e poi Ellis e Niang che dominano sui due lati dal campo. A 10′ dal termine è 71-47, gli ultimi 10′ sono una formalità ed è 87-64 finale.

TOP SCORER

TRENTO – Ford 25, Cale 13, Ellis 10

PISTOIA – Forrest 17, Paschall 16, Kemp 12

NUTRIBULLET TREVISO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 70-76

Vittoria con festa per la Dinamo, che prima porta a casa il successo a Treviso e poi annuncia l’ingaggio di Brianté Weber, un passato tra (poca) NBA, G League, tanta Europa e anche Italia (Reggio Emilia 2023-2024). La Nutribullet parte anche bene, con un grande Macura e Paulicap che danno vita al 23-17 dopo 10′, ma si riprende velocemente Sassari e lo fa con un secondo quarto in cui al buono di Vincini seguono Bendzius e Fobbs per il 36-40 dell’intervallo. Per la Dinamo il via libera è di Cappelletti, che trova diverse valide iniziative e contribuisce al 48-57 di fine terzo quarto. Treviso non molla e, lentamente, erode il vantaggio ora con gli USA, ora con Torresani. Scappa via di nuovo Sassari con Fobbs per il 61-67, Caroline spara da tre, poi Thomas è l’ultimo a ridere per consegnare al Banco il 70-76 mentre dal PalaVerde piovono fischi.

TOP SCORER

TREVISO – Macura 14, Paulicap e Olisevicius 11

SASSARI – Cappelletti 15, Fobbs e Thomas 13

GIVOVA SCAFATI-BERTRAM DERTHONA TORTONA 79-102

Dominio totale della Bertram al PalaMangano, anche se almeno per i primi due quarti la partita c’è e si vede. Tortona, va detto, l’approccia benissimo, con una sfuriata di Vital, Gorham e Baldasso nel finale di primo quarto per il 15-23. Forse non da solo, ma quasi, Gray cerca di tenere in vita una Givova in grande difficoltà contro le tante opzioni a disposizione degli ospiti (Candi, Denegri e non solo). All’intervallo si va sul 36-45 con buzzer beater di Zerini, ma al rientro in campo c’è una sola squadra ed è quella bianconera. Si divertono un po’ tutti per quello che diventa un +29 a fine terzo periodo, poi dal 49-78 si passa al 79-102 senza che troppo sia necessario per controllare.

TOP SCORER

SCAFATI – Gray 23, Sorokas e Pinkins 12

TORTONA – Gorham 16, Weems 15, Baldasso 13

NAPOLI BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 93-88

Clamorosa impresa dei partenopei, che in una partita priva di logica sconfiggono la capoclassifica e fanno sì che adesso in testa al campionato siano addirittura in quattro a quota 32. Inizio molto equilibrato, con Pullen da una parte e l’intera Virtus dall’altra che rispondono presente fino al 20-20 di fine primo quarto. Lo spettacolo non è poco, le V nere provano a scappare con Polonara, ma Zubcic è totalmente in partita e lascia Napoli in parità sul 44-44 all’intervallo. Alla ripartenza i padroni di casa fanno salire di giri le urla del PalaBarbuto: Totè si prende sulle spalle i suoi e scrive 61-54. Cordinier fa lo stesso con le V nere, sigla la parità, poi però Pangos ed Egbunu danno a Napoli il 69-66 a 10′ dal termine. A questo punto i partenopei volano via con i canestri di Zubcic, poi Woldetensae viene alle mani con Shengelia, che viene trattenuto da qualunque forma vivente nei suoi dintorni per evitare guai peggiori. A Woldetensae è comminato l’antisportivo, a Shengelia l’espulsione. Le V nere risalgono fino al-2, Pangos però colpisce da tre. Bologna è vicina, riesce a pareggiare con Tucker a 2’20” dal termine, ma il successivo vantaggio bianconero è neutralizzato da Pullen dall’arco. Ancora lui fa 2/2 poco più tardi, Bologna perde palla, Totè va a segno, e a quel punto per Napoli è possibile prendere fiato, dire 93-88 e festeggiare una vittoria clamorosa.

TOP SCORER

NAPOLI – Pullen 25, Zubcic 22, Pangos 14

BOLOGNA – Belinelli 13, Shengelia 12, Diouf 11

UMANA REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 87-70

Tutto (relativamente) facile per la Reyer al Taliercio con un’altra doppia doppia di Mfiondu Kabengele (23+12). Dopo cinque minuti, con lui e Wiltjer è già 18-4, e poi 23-9 alla fine del primo quarto con Cremona pressoché tramortita. Gli ospiti si riprendono però eccome con un grande Jones che fa da trascinatore al pari di Christon, e quasi d’incanto la Vanoli risale fino al 28-24. Ci pensa McGruder a far ripartire la Reyer assieme a Willis, a metà gara è 39-29. Si riparte con una Venezia molto più concentrata, che non cede sostanzialmente mai il vantaggio sopra la doppia cifra, tra i 10 e i 15 punti. A 10′ dal termine è 65-54, ma da qui arriva il 10-0 firmato Simms-McGruder-Wiltjer che di fatto chiude i conti. Finisce 87-70.

TOP SCORER

VENEZIA – Kabengele 23, McGruder 16, Wiltjer 12

CREMONA – Owens 24, Willis 14, Jones 11

CLASSIFICA

1 Brescia, Bologna, Trapani, Trento 32

5 Milano 30

6 Reggio Emilia 28

7 Trieste, Tortona 26

9 Venezia 24

10 Sassari, Treviso 16

12 Cremona, Scafati, Varese, Napoli 12

16 Pistoia 10