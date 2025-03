Basket femminile: in Serie A1 colpo Brescia. Vincono anche Venezia, San Martino di Lupari e Schio

Si è disputata oggi la diciannovesima giornata del massimo campionato femminile di basket. Dopo il successo di Tortona contro l’Alpo nell’anticipo, erano quattro le sfide in programma oggi, con tanti testacoda e match importanti nella corsa per un posto ai playoff. Ecco come è andata.

Nella prima sfida di giornata netta vittoria del Venezia in casa del Battipaglia per 45-80. Match fin da subito gestito dalle venete, che chiudono il primo quarto sul +9 e dopo un secondo quarto in equilibrio scappano via nella ripresa, chiudendo i giochi grazie anche ai 25 punti e 9 rimbalzi di Awak Kuier, i 15 di Kamiah Smalls e i 13 di Martina Fassina. Per Battipaglia 13 punti per Ana Vojtulek.

Nella seconda partita di oggi soffre un tempo il San Martino di Lupari, ma nella ripresa espugna il campo di Faenza per 65-83. Primo tempo in perfetto equilibrio tra le due formazioni, con San Martino di Lupari che parte meglio e chiude sul +7 i primi dieci minuti di gioco, ma Faenza reagisce nella seconda metà del primo tempo e ricuce il gap andando al riposo sotto 35-37. Ma nel secondo tempo strappo iniziale delle ospiti che scappano via con un parziale di 13-25 per il +14 a fine terzo quarto. Non può rispondere Faenza e, così, San Martino di Lupari vince 65-83, con 26 punti e 9 rimbalzi di Caitlin Bickle, mentre alle padrone di casa non bastano i 24 punti e 9 rimbalzi di Cornelia Fondren.

Nella terza sfida, invece, è Schio a faticare più del dovuto sul campo di Sassari, prima di scappare via nella ripresa e vincere 65-87. Anche qui primo tempo equilibratissimo, con Sassari che prova a sorprendere Schio nel primo quarto, chiuso sul +6, ma nei secondi 10 minuti sono le venete a ricucire e andare al riposo in perfetta parità. Nel secondo tempo parte forte ancora Schio, che domina in attacco e non concede nulla in difesa e allunga a fine terzo quarto sul +8. A questo punto le venete controllano e si impongono 65-87, con 26 punti di Janelle Salaun, mentre alle sarde non bastano i 22 di Sparkle Taylor.

Nell’ultima partita di oggi, infine, grandissimo equilibrio tra Sesto San Giovanni e Brescia, con il derby lombardo che si decide solo nell’ultimo quarto con Brescia che trova il colpaccio e vince 83-88. Come negli altri due match delle 18 è l’equilibrio a farla da padrona, con le due formazioni che si alternano più volte al comando, con Brescia che chiude sul +2 il primo quarto, mentre la Geas fa meglio nei secondi dieci minuti, andando al primo stop con la Brixia avanti di un punto. Equilibrio che dura anche per quasi tutto il terzo quarto, ma negli ultimi 90 secondi un piccolo strappo di Sesto San Giovanni vale il +5 con cui si va all’ultimo stop. Partenza sprint delle ospiti a inizio ultimo quarto che provano a scappare via, ma subito rispondono le padrone di casa a impattare nuovamente il match. Scappa ancora via Brescia e questa volta la Geas non ha la forza per reagire e Brixia che vince 83-88 guidata dai 35 punti di una clamorosa Marzia Tagliamento e con 19 punti di Anna Togliani, mentre a Sesto San Giovanni non bastano i 26 punti di Ivana Jakubcova.