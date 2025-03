ATP Miami 2025, Jakub Mensik liquida Arthur Fils ed è in semifinale

Il ceco Jakub Mensik è il secondo semifinalista dei Miami Open 2025 di tennis: sconfitto nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 in corso sul cemento outdoor della Florida il transalpino Arthur Fils, battuto con lo score di 7-6 (5) 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco. Nel penultimo atto il ceco affronterà il vincente del match tra lo statunitense Taylor Fritz e l’azzurro Matteo Berrettini.

Nel primo set il ceco vola subito sul 3-0 grazie ad un parziale di 12 punti a 4 con break a trenta nel secondo game. Mensik ha anche la palla per il 4-0, ma il transalpino la cancella ed accorcia. Lo scampato pericolo dà nuova linfa a Fils, che tra sesto ed ottavo game restituisce il parziale di 12 punti a 4 e piazza il controbreak a quindici nel settimo gioco, agganciando poi l’avversario sul 4-4. Il francese ha poi addirittura l’occasione di allungare nell’undicesimo game, ma sciupa due palle break consecutive sul 15-40. Si va al tiebreak ed il transalpino è il primo ad allungare sul 3-1. Mensik, però, replica con 5 punti consecutivi e vola sul 6-3: il terzo set point è quello buono per chiudere i conti sul 7-6 (5) dopo 52′.

Nella seconda partita l’esito della prima frazione condiziona il transalpino, che cede la battuta a trenta in avvio. Mensik conferma il break a zero e poi nel terzo game vola sul 3-0 pesante togliendo ancora la battuta ai vantaggi al francese. Il ceco tiene senza patemi i propri turni al servizio, mentre Fils cede ancora il servizio all’avversario nel settimo game e così cala il sipario sul match con lo score di 6-1 in 25 minuti.

Le statistiche premiano Mensik, il quale vince 68 punti contro i 54 del francese, ottenendo grande aiuto dal servizio, con il quale mette a segno ben 13 ace. Alla fine per il ceco saranno 26 i vincenti contro 23 gratuiti, mentre Fils avrà un bilancio in parità con un dato di 19 ad entrambe le voci.