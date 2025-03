Come cambia il tabellone di Berrettini a Miami con l’eliminazione di Zverev. Djokovic unico favorito?

Matteo Berrettini sarà quest’oggi in campo per disputare il suo quarto di finale nel Masters1000 di Miami (USA) contro il n.4 del mondo, Taylor Fritz. Un incrocio complicato per il romano, che mai è riuscito a battere nei quattro precedenti lo statunitense. Servirà una grande prestazione a Matteo, determinato a proseguire nel percorso in un torneo che in passato non lo aveva mai visto protagonista.

Da notare un aspetto legato al tabellone. Ieri, infatti, il n.1 del seeding, Alexander Zverev è stato sconfitto dal francese Arthur Fils nell’ultimo ottavo di finale da disputare, posticipato per i ritardi dovuti alla pioggia del giorno precedente. Pertanto, il vincitore della sfida tra Berrettini e Fritz giocherà contro chi la spunterà tra Fils e il giovane ceco Jakub Mensik.

In quest’ultimo caso, parliamo di due tennisti dal grande talento, ma dalla poca esperienza in eventi di questo livello. Di conseguenza, se il classe ’96 del Bel Paese dovesse sfatare il tabù, potrebbe avere un avversario nel penultimo atto con cui poter fare partita.

Visti i risultati, però, Novak Djokovic potrebbe essere il vero grande favorito per il successo finale. Il serbo (n.5 ATP), brillante nella sfida degli ottavi contro Lorenzo Musetti, non ha un percorso “impossibile”. Quest’oggi dovrà giocare contro lo statunitense Sebastian Korda, tra l’altro sofferente per un problema al polso. In caso di successo, affronterebbe contro il bulgaro Grigor Dimitrov, vittorioso di una maratona contro l’argentino Francisco Cerundolo, e condizionato da un infortunio alla caviglia. Sembrerebbe tutto “apparecchiato” per il trionfo n.100 nel massimo circuito internazionale di Nole.

TABELLONE QUARTI DI FINALE ATP MIAMI 2025

1. A. Fils vs J. Mensik

2. M. Berrettini vs T. Fritz

3. G. Dimitrov b. F. Cerundolo 6-7 (6) 6-4 7-6 (3)

4. N. Djokovic vs S. Korda