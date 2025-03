Djokovic può diventare l’immediato inseguitore di Jannik Sinner! Gli scenari a Miami

Jannik Sinner svetta al comando della ATP Race, ovvero la graduatoria stilata tenendo in considerazione soltanto i risultati acquisiti durante la stagione in corso. Il fuoriclasse altoatesino primeggia con 2.000 punti, ovvero quelli conseguiti grazie al trionfo agli Australian Open: nell’unico torneo a cui ha preso parte in questa annata agonistica, il tennista italiano si è reso protagonista di una meravigliosa cavalcata e ha alzato al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva.

L’apoteosi sul cemento di Melbourne, dove ha conquistato il terzo Slam della propria carriera, è stata l’ultima immagine dell’azzurro in campo. Successivamente ha deciso di non partecipare all’ATP 500 di Rotterdam per riprendersi al meglio dalle energie profuse in terra oceanica e poi non ha potuto iniziare l’ATP 500 di Doha a causa della squalifica di tre mesi che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo 4 maggio.

Siamo già al 27 marzo e nonostante una sola apparizione agonistica, Jannik Sinner è il migliore tennista dell’anno e non verrà scavalcato almeno fino al Masters 1000 di Montecarlo, che si disputerà dal 7 al 13 aprile. Alle spalle del nostro portacolori si trovano infatti il tedesco Alexander Zverev (1.665), il britannico Jack Draper (1.540) e lo spagnolo Carlos Alcaraz (1.410), tutti già eliminati dal Masters 1000 di Miami.

La moria di teste di serie in Florida potrebbe cambiare l’identità del più immediato inseguitore di Jannik Sinner nella ATP Race: se il serbo Novak Djokovic, attualmente a quota 1.060, dovesse vincere il torneo, allora si involerebbe a quota 1.850 e balzerebbe dall’ottavo al secondo posto, inserendosi proprio alle spalle dell’azzurro.

Il 37enne è il grande favorito del torneo: ai quarti di finale affronterà lo statunitense Sebastian Korda per meritarsi la semifinale contro il bulgaro Grigor Dimitrov, mentre dall’altra parte del tabellone si affronteranno il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jakub Mensik e chi avrà la meglio nella sfida tra Matteo Berrettini e lo statunitense Taylor Fritz.