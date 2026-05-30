Mensik: “Con De Minaur ho faticato a trovare il ritmo. Il mio corpo doveva recuperare”

Il giocatore ceco Jakub Mensik, dopo i problemi fisici legati alla disidratazione e ai forti crampi al termine del match contro l’argentino Mariano Navone, torna in campo, supera Alex de Minaur in quattro set e stacca il pass per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il russo Andrey Rublev. Nella conferenza stampa successiva alla partita il ceco ha commentato la prestigiosa vittoria e svelato i retroscena del difficile recupero.

Il commento di un successo costruito alla distanza: “È stata una partita molto dura. Alex ha giocato benissimo dall’inizio alla fine e ho dovuto dare il massimo per superare questo turno. Si merita molti complimenti perché ha giocato una partita fantastica. Nel complesso, è stata una giornata difficile. Fisicamente, risentivo ancora degli effetti della partita precedente e mentalmente non è stato facile affrontare uno come Alex, che corre per tutto il campo, non ti concede nulla ed è anche un avversario che non ero mai riuscito a battere. Per questo ho faticato a entrare in partita. Sentivo che il mio corpo aveva bisogno di tempo per recuperare dopo tutti gli sforzi dei giorni precedenti“.

Il difficile recupero al termine delle complicazioni successive al match di secondo turno: “Normalmente, una giornata di recupero consiste quasi interamente nel riposo e nel non fare nulla. Ma durante le ultime 48 ore, ho dovuto fare molte cose. Il primo giorno è stato principalmente dedicato a calmare il mio corpo perché, dopo i crampi e la disidratazione, avevo bisogno di assumere più liquidi possibile. Il giorno dopo l’allenamento è stato più fisico. Abbiamo fatto cardio perché avevo bisogno di mantenere il corpo attivo e trasformare tutto il lattato accumulato nelle gambe in energia per poter gareggiare oggi. Il mio team ha fatto un lavoro fantastico. Sono molto grato che siamo riusciti a tornare in forma per competere di nuovo ai massimi livelli in condizioni così difficili“.

Il cambio di marcia dopo un primo set molto difficile: “Il primo set è stato molto difficile. Persino durante il riscaldamento pre-partita ho faticato a ritrovare il ritmo. Erano passate solo 48 ore dalla mia ultima partita e, sebbene cercassi di mantenere alto il livello di energia, avevo bisogno di tempo per rientrare in partita. Il ritmo di una partita non ha nulla a che vedere con quello di un allenamento o di un riscaldamento. Onestamente, non so nemmeno cosa mi passasse per la testa durante il primo set. Ero completamente perso nei miei pensieri. Dopo il primo set e una corsa in bagno, sono riuscito a schiarirmi le idee e da quel momento in poi ho iniziato a sentirmi di nuovo in partita. Una volta ritrovato il mio ritmo e il tempo di gioco, sono molto contento di non avergli dato la possibilità di rientrare nei tre set vinti“.

Il Roland Garros come torneo in grado di rivelare tutto il potenziale di un giocatore dal grande talento: “Questo torneo mi sta mettendo alla prova fisicamente come mai prima d’ora, e ne sono molto contento. Una cosa è vincere una partita al meglio dei cinque set che dura quasi cinque ore, tutt’altra cosa è dover giocare di nuovo 48 ore dopo sapendo che la prossima partita potrebbe essere altrettanto lunga, se non di più. Ricordo altre partite al meglio dei cinque set in passato, in cui ero completamente esausto e il giorno dopo riuscivo a malapena a muovermi. Questa volta è stato diverso. Ovviamente, recuperare dopo una vittoria aiuta sempre di più, ma tornare a competere così forte, sia fisicamente che mentalmente, dopo tutto quello che è successo, è qualcosa che apprezzo immensamente. Abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo e sono molto felice di aver scoperto di esserne capace“.

Sulla tattica per battere Alex de Minaur:: :: : “Alex è un ragazzo fantastico e avevamo già giocato diverse volte, quindi ci conosciamo abbastanza bene in campo. Sapevo esattamente cosa aspettarmi. È uno dei giocatori più veloci del circuito. Quando attacchi, sembra che sia ovunque. Probabilmente le condizioni mi hanno aiutato un po’ perché la palla rimbalzava più alta e più veloce.” Anche se la terra battuta potrebbe non essere la sua superficie preferita, rimane comunque un avversario estremamente difficile. Avevamo un piano di gioco ben preciso, che ovviamente non spiegherò qui, e credo di essere riuscito a metterlo in pratica piuttosto bene nel secondo, terzo e quarto set”.

Sulle emozioni provate quando la tensione sale: “È un’ottima domanda, perché potrei parlarne a lungo. Per me, essere nervoso e avere paura sono due cose completamente diverse. Quando sono nervoso, sento le farfalle nello stomaco e la mente un po’ confusa, come se fossi in tanti posti contemporaneamente e non esattamente nel presente. Ma ho imparato a gestire queste situazioni, a cercare di rimanere calmo e concentrato il più possibile sul momento presente. In realtà, quando sono nervoso, lo considero un buon segno.” …Quando sono nervoso, penso che sia un buon segno.” A soli 20 anni, Jakub Mensik si sta affermando come una delle maggiori rivelazioni del Roland Garros 2026. Al di là dei risultati, il tennista ceco sta scoprendo a Parigi una resistenza fisica e mentale che nemmeno lui sapeva di possedere, una qualità che potrebbe rivelarsi decisiva per proseguire nel torneo“.