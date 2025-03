Doppio impegno per Jasmine Paolini oggi a Miami: gli orari di singolare e doppio

Si prospetta una giornata piuttosto intensa per Jasmine Paolini a Miami. La toscana (n.7 del ranking WTA) dovrà gestire l’impegno in singolare e anche quello in doppio e si spera che riesca a venirne a capo nel modo migliore.

La toscana inizierà il proprio percorso dalle 16.00 italiane, giocando il primo incontro del programma sul Grandstand contro la tunisina Ons Jabeur (n.31 del seeding). Un match complicato perché la nordafricana ha un passato, neanche troppo lontano, di grande valore e trovare delle soluzioni contro di lei sarà arduo. Servirà la miglior Paolini per approdare agli ottavi di finale.

Archiviata la partita in singolare, Paolini giocherà in coppia con Sara Errani, opposte a Nadiia Kichenok / Aldila Sutjiadi. Le due campionesse olimpiche saranno chiamate a una reazione dopo aver faticato non poco a trovare la quadra negli impegni sul cemento. Certo, le fatiche di Jasmine potrebbero pesare negativamente.

Di seguito il programma intensivo che la toscana dovrà affrontare:

CALENDARIO WTA MIAMI 2025

Sabato 22 marzo

Grandstand – Dalle ore 16.00 italiane

1. Jasmine Paolini (Italia, 6) – Ons Jabeur (Tunisia, 31)

Court 3 – Dalle ore 16.00 italiane

1. M. Bouzkova/B. Mattek-Sands – A. Kalinskaya/C. McNally

A seguire

2. M. Niculescu/K. Piter – (7) E. Mertens/S. Zhang

A seguire

3. L. Fernandez/N. Melichar-Martinez – (8) S. Kenin/L. Kichenok

A seguire

4. Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 3) – Nadiia Kichenok / Aldila Sutjiadi (Ucraina / Indonesia)