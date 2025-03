Jasmine Paolini approda agli ottavi di finale a Miami. Jabeur costretta al ritiro

Non era il modo in cui Jasmine Paolini avrebbe voluto vincere la sfida del terzo turno del WTA 1000 di Miami (USA) contro Ons Jabeur (n.30 del mondo, ex n.2 WTA). La toscana (n.7 del ranking) ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo della Florida, per la prima volta in carriera, visto il ritiro anzitempo della tunisina al termino del settimo game e sullo score di 4-3 in favore dell’azzurra. Al prossimo turno, la tennista tricolore affronterà la vincente tra la giapponese Naomi Osaka e la statunitense Hailey Baptiste.

29′ di partita in cui entrambe hanno fatto vedere colpi di pregevole fattura. Jasmine è stata costretta a cancellare una palla break in apertura, con una magia nei pressi della rete, trovando la contro-giocata a una splendida smorzata di Jabeur. Nel gioco successivo, alcune accelerazioni di dritto devastanti hanno consegnato il break alla nostra portacolori, confermato nel terzo game (3-0).

La toscana ha saputo fronteggiare con autorevolezza un’altra palla break nel quinto game, ma poi ha ceduto nel settimo alla pressione dei colpi della n.30 del ranking. Proprio nel momento del contro-break, la giocatrice nordafricana è crollata a terra.

Presentatasi in campo già con una vistosa fasciatura al polpaccio della gamba sinistra, è stato proprio in quel punto che il dolore è arrivato in maniera inesorabile. Inutile il MTO per tentare di continuare. In lacrime, Jabeur è stata costretta a ritirarsi, abbracciando con affetto Paolini e lasciandole campo libero nella prosecuzione del torneo.

Jasmine Paolini advances to the 4th round in Miami as Jabeur is forced to retire due to injury.

Ons was limping… very sad news for her.

Hoping to see this lady back on court very soon. ❤️‍

