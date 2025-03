Cosa cambia per Sinner con l’eliminazione di Alcaraz a Miami nel ranking ATP

L’eliminazione al secondo turno del Masters1000 di Miami dello spagnolo Carlos Alcaraz, per mano del belga David Goffin, ha dei riflessi importanti nella classifica mondiale del tennis maschile. L’iberico, infatti, poteva nutrire ancora delle ambizioni per scavalcare Jannik Sinner in vetta al ranking ATP.

Giova ricordare che l’altoatesino non può giocare a causa della sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, frutto dell’accordo tra i suoi legali e la WADA. Pertanto, Alcaraz avrebbe dovuto vincere tutti i tornei a cui è iscritto prima degli Internazionali d’Italia, quando rientrerà Jannik, per pensare di scalzarlo dal trono. Non sarà così proprio per il riscontro nella nottata italiana.

Il funambolo di Murcia, quindi, non potrà centrare questo obiettivo e, in considerazione dei quarti di finale raggiunti nel 2024, perderà anche qualcosa nella graduatoria. Vista la “scadenza”, ad Alcaraz verranno sottratti 190 punti, ma la sua posizione da n.3 non potrà essere insidiata almeno per il momento, limitatamente al torneo in Florida.

Sinner, rispetto all’ultimo aggiornamento, perde 1000 punti per via del successo dell’anno passato a Miami, ma comunque il suo margine è confortante. Detto di Alcaraz, Zverev potrebbe approfittare della situazione sia per accorciare le distanze, ma soprattutto per allungare sull’iberico, rafforzando la sua piazza d’onore nella classificata citata.

RANKING ATP AGGIORNATO

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7555

3 Carlos Alcaraz ESP 6720

4 Taylor Fritz USA 4900

5 Novak Djoković SRB 3910

6 Casper Ruud NOR 3805

7 Jack Draper GBR 3780

8 Stefanos Tsitsipas GRE 3410

9 Andrey Rublev RUS 3400

10 Daniil Medvedev RUS 3290