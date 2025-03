ATP Miami 2025, avanzano al secondo turno Gael Monfils e Nick Kyrgios

I sedici incontri della parte bassa del primo turno caratterizzano la giornata inaugurale del tabellone maschile del torneo ATP di Miami, secondo Master 1000 della stagione. Avanzano al secondo turno il francese Gael Monfils e l’australiano Nick Kyrgios, vincitori al terzo set su Marozsan e McDonald.

In apertura di giornata il kazako Alexander Bublik liquida 6-3 6-4 in un ‘ora e dieci l’argentino Sebastian Baez e si qualifica così per la sfida contro l’americano Tommy Paul. L’australiano Rinky Hijikata impiega quasi due ore e trenta per piegare il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 7-3 3-6 7-5 e terrà ora a battesimo il debutto nel torneo di Novak Djokovic. Rimonta vincente per David Goffin. Il belga batte 2-6 6-4 6-3 l’australiano Aleksandar Vukic in un’ora e quarantatré e si guadagna la sfida del secondo turno contro Carlos Alcaraz. Nella sfida tra qualificati l’australiano Tristan Schoolkate travolge in poco più di un’ora l’americano Ethan Quinn con il punteggio di 6-0 6-2 e si conquista il pass per il match contro Felix Auger-Aliassime.

Prima vittoria nel circuito maggiore ATP per Federico Cinà. Il diciassettenne tennista italiano batte 7-6(7-4) 7-6(7-2) l’argentino Francisco Comesana e ora incrocerà Grigor Dimitrov, testa di serie numero 14 e finalista della scorsa edizione. Gael Monfils piega in tre set l’ungherese Fabian Marozsan imponendosi, in un’ora e quarantasette, per 6-3 3-6 6-4 e trova ora sulla sua strada il ceco Jiri Lehecka.

Non riesce a ritrovare il successo Mattia Bellucci. Il semifinalista di Rotterdam 2025 perde 7-6(7-5) 6-2 con il giocatore di Taipei Chun-Hsin Tseng che si giocherà l’accesso al terzo turno contro Stefanos Tsitsipas. Camilo Ugo Carabelli prevale in rimonta sul qualificato statunitense Brandon Holt con il punteggio di 2-6 7-6(7-5) 6-4. Il lucky loser argentino affronterà ora l’americano Alex Michelsen, titolare della testa di serie numero 32.

Lo spagnolo Jaume Munar piega 6-3 7-6(7-5) il francese Arthur Rinderknech in un’ora e quarantasei minuti e incrocerà al secondo turno il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero sette. Il francese Alexandre Muller regola, in poco più di un’ora e venti, il giapponese Rei Sakamoto con un doppio 6-4. Servono poco più di due ore a Corentin Moutet per aver ragione, 7-6(7-5) 6-4 lo score dell’incontro, del qualificato belga Alexander Blockx. Esce alla distanza Nick Kyrgios che batte lo statunitense Mackenzie McDonald 3-6 6-3 6-4 e incrocerà ora il russo Karen Khachanov.

In poco più di un’ora e mezza il serbo Miomir Kecmanovic guadagna la qualificazione al secondo turno superando l’americano Alexandar Kovacevic con un periodico 6-4 e sarà il primo ostacolo nel cammino del norvegese Casper Ruud. Quentin Halys passa il turno regolando il brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 63 6-4 in un’ora e quindici e sarà l’avversario di Lorenzo Musetti nel match di esordio del giocatore toscano. Vince un’autentica battaglia Roberto Caraballes Baena. Lo spagnolo impiega due ore e trentaquattro minuti per avere ragione del qualificato australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(7-5). Nell’incrocio tra giocatori provenienti dalle qualificazioni l’americano Eliot Spizzirri supera l’inglese Billy Harris per 7-6(7-2) 3-6 6-2 e sfiderà al secondo turno il connazionale Sebastian Korda.