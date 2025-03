Federico Cinà raggiante: “Ho dato tutto e ho vinto nonostante i crampi. Non vedo l’ora di giocare contro Dimitrov”

Sorriso radioso e grande stanchezza. Sensazioni uniche per Federico Cinà che, alla sua prima in un tabellone di un Masters1000, è riuscito a battere l’argentino Francisco Comesana (n.67 del ranking) col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (4) nel primo turno a Miami (USA), sfruttando la wild card data l’organizzazione. Una prova di grande talento e carattere per “Pallino”, bravissimo dal punto di vista tecnico a mettere tanta pressione al sudamericano, ma anche ad affrontare con grande maturità i crampi sul finire del secondo set, non sfruttando una palla match.

“Sono stremato, ma felicissimo. Ho iniziato la partita molto bene e in fiducia. Poi mi sono fatto recuperare, ma sono stato bravo nei momenti importanti a venir fuori. Ho avuto il match-point, ma ho avuto un po’ di crampi e alla fine facevo fatica a muovermi. Sono riuscito a rimanere lì e l’ho chiusa al tie-break“, ha raccontato Federico ai microfoni di Sky Sport.

“Ho dato tutto, sono super felice. Sono arrivato qui lunedì pomeriggio, ieri i primi due allenamenti e oggi già in campo, non potevo mollare. Sono felicissimo di giocare ancora qui, in questo torneo stupendo e contro un campione come Grigor Dimitrov“, ha poi aggiunto Cinà.

Ci sarà il finalista dell’anno scorso sul cammino del 17enne siciliano e, in ogni caso, sarà per lui una grande esperienza. Si spera che riesca a recuperare dal punto di vista fisico per provare a esprimere contro il bulgaro il proprio miglior tennis.