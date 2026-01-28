Kyrgios, tutti tranne Sinner: si offre di organizzare la festa in caso di vittoria di Alcaraz!

L’australiano Nick Kyrgios torna a provocare Jannik Sinner: secondo quanto scrive la testata The Age, l’oceanico avrebbe incoraggiato lo spagnolo Carlos Alcaraz a vincere gli Australian Open di tennis, offrendosi poi di organizzare i festeggiamenti fino a tarda notte.

Lo spagnolo e l’australiano di sarebbero incrociati, dopo la vittoria al terzo turno dell’iberico ai danni del transalpino Corentin Moutet, alla Rod Laver Arena. A quel punto Kyrgios avrebbe detto al numero 1 del mondo: “Sei il mio giocatore preferito. Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta la notte. Organizzo io la festa!“.

Alcaraz affronterà venerdì in semifinale il tedesco Alexander Zverev, probabilmente nella sessione diurna, mentre Sinner sfiderà il serbo Novak Djokovic, a rigor di logica, nella sessione serale. I vincenti delle due sfide, poi, si contenderanno il titolo domenica 1° febbraio.