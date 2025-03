Chi affronterà Federico Cinà al prossimo turno a Miami: un veterano non all’apice della forma

Federico Cinà si è regalato quest’oggi qualcosa di straordinario. Vivere l’esperienza nel Masters1000 di Miami, grazie alla wild card offerta dagli organizzatori, era già qualcosa di straordinario. Il 17enne siciliano però non era volato in Florida per limitarsi a fare lo sparring-partner, ma per essere protagonista in campo. E così è stato nel primo turno del torneo americano.

L’azzurrino si è imposto col punteggio di 7-6 (4) 7-6 (2) contro l’argentino Francisco Comesana (n.67 del mondo), mettendo in mostra non solo un repertorio di colpi notevole per la sua età, ma anche una mentalità da grande giocatore. È servita proprio tanta forza mentale per superare il sopraggiungere dei crampi sul finire del secondo parziale.

Una gestione emotiva eccellente che gli ha consentito di far calare il sipario e di sfidare nel secondo turno il finalista dell’anno scorso, Grigor Dimitrov, testa di serie n.14. Finora un’annata non molto positiva per il bulgaro, che ha sofferto di problemi fisici di varia natura. Di conseguenza i risultati nono sono stati esaltanti:

– Ritiro al primo turno degli Australian Open contro Francesco Passaro;

– Eliminato al primo turno di Doha da Jiri Lehecka;

– Ritiratosi al primo turno di Dubai contro Chris O’Connell;

– Eliminato agli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells da Carlos Alcaraz.

Vedremo quale sarà la versione di Grigor e se Federico saprà approfittare eventualmente di una forma non eccelsa del suo più titolato avversario.