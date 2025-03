ATP Indian Wells 2025, Schoolkate ferma la corsa di Napolitano verso il main draw

L’australiano Tristan Schoolkate, avversario di Sinner nel secondo turno del primo Slam stagionale, supera, 6-3 6-7(5-7) 6-1 il punteggio finale di una battaglia durata due ore e cinquanta minuti, l’italiano Stefano Napolitano nel primo turno delle qualificazioni del torneo ATP di Miami, secondo mille della stagione.

Il giocatore australiano apre le ostilità tenendo il servizio ai vantaggi, decisamente più autorevole l’ingresso in partita del rivale che difende la battuta a 15. La partita continua sui binari di un sostanziale equilibrio, nel rispetto dei relativi turni di servizio, fino all’ottavo game quando il tennista oceanico ottiene il break a 30, toglie il servizio all’avversario con il colpo vincente dal fondo e nel gioco successivo si presenta alla battuta per chiudere i conti concretizzando il 6-3 della prima partita.

L’ italiano denota notevoli difficoltà nel fondamentale della battuta ad inizio secondo parziale, prima salva palla break nel gioco di apertura e poi capitola nel terzo quando consegna il servizio all’avversario commettendo doppio fallo. Schoolkate difende agevolmente il turno di battuta a 15 e su quello dell’avversario continua a spingere procurandosi altri due break point non sfruttati. Nel settimo gioco, sul 4-2, il giocatore italiano recupera dal 15-30, impatta e trova l’ace vincente per fissare il provvisorio 4-3 e giocarsi il tutto per tutto nell’ottavo game quando si procura una palla break, occasione annullata dal rivale che chiude il game e lo avvicina alla vittoria del match. Nel momento della verità Napolitano non molla la presa, annulla due match point ed ottiene il break grazie a cui rimettere la contesa in equilibrio nel decimo gioco e, non pago, continua a spingere, annulla due palle break e tiene il servizio garantendosi il tie-break. Il tennista piemontese prova a forzare i tempi mettendo sotto pressione l’avversario, si procura cinque set point non concretizzati e chiude i conti in un tie-break dai due volti nel quale piazza il 3-0 decisivo dal 4-5; il verdetto è rimandato al terzo set.

Il parziale decisivo inizia all’insegna del rispetto dei turni di servizio con Schoolkate che nel terzo gioco annulla le palle break al rivale e nel quarto, al termine di un game lungo, concretizza la seconda opportunità per togliere il servizio all’avversario e salire 3-1. Il numero 129 del mondo continua a spingere, annulla le possibilità di rientro dell’avversario, ottiene il break zero nel sesto e chiude il match sul proprio turno di battuta trasformando la seconda palla match.

La lettura delle statistiche evidenzia come Schoolkate vinca il maggior numero di punti sulla prima di servizio rispetto al suo avversario e annulli ben dieci delle undici palle break avute a disposizione dal tennista italiano. Il giocatore australiano mette a referto 41 vincenti per bilanciare i 54 errori non forzati, l’italiano registra invece un saldo di -21 con 31 vincenti e ben 52 errori non forzati.