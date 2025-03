WTA Miami 2025, Stefanini avanza nelle qualificazioni. Fuori Errani e Pedone

Si aprono le qualificazioni dei Miami Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000 scattato in Florida (USA): tre le azzurre impegnate nel tabellone cadetto, ed il cemento outdoor statunitense sorride soltanto a Lucrezia Stefanini, che domani giocherà per un posto nel main draw. Subito eliminate, invece, Sara Errani e Giorgia Pedone.

Lucrezia Stefanini piega in tre set la numero 15 del seeding cadetto, la spagnola Cristina Bucșa, sconfitta con lo score di 6-4 1-6 6-3 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Per l’azzurra domani ci sarà la belga Ysaline Bonaventure. Nel match odierno, invece, l’italiana trova il break decisivo nel decimo game del primo set, che le consegna il parziale sul 6-4, poi però l’azzurra crolla nel secondo parziale, ceduto per 1-6, ma nella frazione decisiva Stefanini si rimette subito in carreggiata, dall’1-1 scappa sul 5-1 e poi chiude sul 6-3.

Tanti rimpianti per Sara Errani, che cede all’australiana Maya Joint, testa di serie numero 10, la quale si impone in due tiebreak con lo score di 7-6 (6) 7-6 (4) in due ore e dieci minuti. L’azzurra, infatti, manca quattro set point consecutivi dal 6-2 nel tiebreak del primo set, mentre nella seconda partita sciupa altri due set point in risposta nel decimo game, prima di cedere nuovamente al tiebreak.

Rapida, invece, l’eliminazione di Giorgia Pedone, che aveva usufruito di una wild card per disputare le qualificazioni: l’azzurra cede nettamente alla padrona di casa statunitense Robin Montgomery, numero 19 del tabellone cadetto, che chiude i conti sul 6-2 6-0 in un’ora e dodici minuti. L’italiana riesce a tenere il servizio soltanto in due circostanze nel primo set, quando però l’avversaria è già in vantaggio per 4-0, mentre la statunitense in battuta cede appena quattro punti in sette turni complessivi.