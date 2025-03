WTA Miami 2025, il tabellone di Jasmine Paolini. Sulla sua strada Jabeur e poi Gauff

Jasmine Paolini cerca ancora la sua versione migliore in questo 2025. Dopo i fasti della passata stagione, la toscana non è ancora riuscita a brillare completamente, anche a causa di qualche acciacco fisico che l’ha condizionata in questi mesi. La speranza è che dal WTA 1000 di Miami la musica possa cambiare, anche se il sorteggio ha inserito la toscana in una zona di tabellone con un po’ di insidie.

Paolini è certa di essere al secondo turno, essendo testa di serie numero sei e usufruendo così di un bye. L’azzurra comincerà il suo cammino contro la vincente della sfida tra una qualificata e la slovacca Rebecca Sramkova, che evoca dolcissimi ricordi a Jasmine. Infatti proprio contro Sramkova, Paolini ha giocato il singolare della finale di BJK Cup, vincendo 6-2 6-1 e regalando così all’Italia il secondo e decisivo punto.

L’eventuale sfida di terzo turno dovrebbe essere contro la tunisina Ons Jabeur, che sta cercando di tornare sui livelli di due anni fa dopo una stagione passata ricca di tanti problemi. Contro la testa di serie numero 31 sarà una sfida complicata e sarà anche un test importante per valutare la condizione di Paolini.

Agli ottavi Jasmine potrebbe ritrovarsi quella Liudmila Samsonova, che l’ha appena sconfitta ad Indian Wells, ma la russa deve stare attenta al possibile secondo turno contro Naomi Osaka e soprattutto al terzo contro la connazionale Daria Kasatkina, numero dodici del seeding.

Paolini è stata sorteggiata nel quarto di finale di Coco Gauff e già arrivare a questo punto del torneo sarebbe molto importante per la tennista toscana e le darebbe certamente un’ottima spinta in vista dell’inizio della stagione sulla terra rossa.