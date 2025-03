Sorteggio ATP Miami 2025: Alcaraz meglio di Zverev, chance per Berrettini

Si è tenuto poco fa il sorteggio del Masters 1000 di Miami, il secondo dell’anno per quanto riguarda la stagione maschile. Va così a completarsi il Sunshine Double, che a Indian Wells ha visto trionfare il britannico Jack Draper, alla sua prima gioia in un torneo di questa categoria. Non ci sarà, perché ancora sotto stop imposto, Jannik Sinner, che qui ha vinto nel 2024 e che, nel 2021 e 2023, ha raggiunto altre due finali.

Numerosi gli azzurri al via: partendo dall’alto, Matteo Arnaldi sfida per la prima volta in carriera il cinese Yibing Wu e ha anche le sue chance di tentare almeno l’approdo al terzo turno. “Tenaglia” per Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, che sono nello stesso spot. Il torinese se la vede con l’argentino Mariano Navone, che fuori dal rosso è un sorteggio abbordabile, ma avrà Taylor Fritz al secondo turno; per il romano chance di terzo turno perché il cileno Nicolas Jarry l’ha già battuto due volte e, poi, contro il canadese Denis Shapovalov tutto può essere. Per Luciano Darderi dipenderà tutto da condizione e motivazione lontano dal rosso (ma è in grande difficoltà); in tutto questo di chance ce ne sono per Matteo Berrettini, con un tabellone che è vero che non è facile, ma è altrettanto vero che riserva delle aperture che, qualora sfruttate, potrebbero portarlo lontano.

Nella parte bassa, invece, per Mattia Bellucci un qualificato e poi l’eventuale scoglio Tsitsipas, rivincita di Rotterdam dove l’azzurro sconfisse a sorpresa il greco. Per Lorenzo Musetti, che come Berrettini ha subito un bye, c’è la possibilità di un terzo turno con il canadese Felix Auger-Aliassime, e allora sarebbero fuochi d’artificio (ultimo confronto: la finale per il bronzo olimpico vinta dal toscano). Impossibile fare previsioni per Federico Cinà, destinatario di una wild card e con in sorte un qualificato, con tutte le incognite che ne conseguono.

Per quanto riguarda il contesto generale, Alexander Zverev, di nuovo da numero 1 del seeding, potrebbe avere molta Francia sul proprio cammino: Bonzi, Mpetshi Perricard e Fils sono tutti uno in fila all’altro nell’ipotetica sequenza (ma per il 2004 c’è Tiafoe al terzo turno). Dall’altra parte, invece, è andata un po’ meglio a Carlos Alcaraz, che fino almeno a uno tra Dimitrov e Khachanov non dovrebbe avere reali ostacoli. Novak Djokovic è stato sorteggiato nel lato di semifinale nel murciano, nonché nell’ottavo di Musetti e con il “pupillo” Medjedovic quale potenziale secondo turno. A livello di primi turni, da segnalare innanzitutto Fonseca-Tien (doppia rivincita delle Next Gen ATP Finals, dove il brasiliano vinse sia nel girone che in finale). Molto particolare il confronto Eubanks-Opelka, interessanti anche Nishikori-Nishioka e ancor più Bergs-Borges in zona Berrettini, come anche Monfils-Marozsan nella parte bassa.

TABELLONE MASTERS 1000 MIAMI 2025

Zverev (GER) [1]-Bye

Bonzi (FRA)-Qualificato

Thompson (AUS)-Giron (USA)

Bye-Mpetshi Perricard (FRA) [28]

Fils (FRA) [17]-Bye

Griekspoor (NED)-Etcheverry (ARG)

Struff (GER)-Davidovich Fokina (ESP)

Bye-Tiafoe (USA) [16]

Rune (DEN) [11]-Bye

Eubanks (USA) [WC]-Opelka (USA) [PR]

Arnaldi (ITA)-Wu (CHN) [WC]

Bye-Machac (CZE) [20]

Popyrin (AUS) [25]-Bye

Safiullin-Brooksby (USA) [PR]

Bautista Agut (ESP)-Mensik (CZE)

Bye-Draper (GBR) [6]

Fritz (USA) [3]-Bye

Sonego (ITA)-Navone (ARG)

Jarry (CHI)-Cobolli (ITA)

Bye-Shapovalov (ARG) [27]

Hurkacz (POL) [21]-Bye

Martinez (ESP)-Darderi (ITA)

Wong (HKG) [WC]-Altmaier (GER)

Bye-Shelton (USA) [13]

de Minaur (AUS) [10]-Bye

Bu (CHN)-Norrie (GBR)

Fonseca (BRA)-Tien (USA)

Bye-Humbert (FRA) [19]

Berrettini (ITA) [29]-Bye

Nishikori (JPN)-Nishioka (JPN)

Bergs (BEL)-Borges (POR)

Bye-Rublev [8]

Medvedev [7]-Bye

Rinderknech (FRA)-Munar (ESP)

Monfils (FRA)-Marozsan (HUN)

Bye-Lehecka (CZE) [26]

Korda (USA) [24]-Bye

Spizzirri (USA) [WC]-Qualificato

Qualificato-Bellucci (ITA)

Bye-Tsitsipas (GRE) [9]

Musetti (ITA) [15]-Bye

Seyboth Wild (BRA)-Halys (FRA)

Qualificato-Qualificato

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [18]

Michelsen (USA) [32]-Bye

Qualificato-Qualificato

Hijikata (AUS)-Medjedovic (SRB)

Bye-Djokovic (SRB) [4]

Ruud (NOR) [5]-Bye

Kovacevic (USA)-Kecmanovic (SRB)

Qualificato-Moutet (FRA)

Bye-Tabilo (CHI) [30]

F. Cerundolo (ARG) [23]-Bye

Muller (FRA)-Qualificato

Bublik (KAZ)-Baez (ARG)

Bye-Paul (USA) [12]

Dimitrov (BUL) [4]-Bye

Qualificato-Cinà (ITA) [WC]

Qualificato-Kyrgios (AUS) [PR]

Bye-Khachanov [22]

Nakashima (USA) [31]-Bye

Qualificato-Carballes Baena (ESP)

Vukic (AUS)-Goffin (BEL)

Bye-Alcaraz (ESP) [2]