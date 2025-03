ATP Miami 2025, il tabellone di Matteo Berrettini. Spicchio con teste di serie non fuori portata

Matteo Berrettini comincerà il suo cammino nel Masters 1000 di Miami dal secondo turno. Il tennista romano è la testa di serie numero ventinove, come Lorenzo Musetti, ha ricevuto un bye all’esordio. C’era sicuramente attesa per capire in quale zona di tabellone sarebbe finito Berrettini ed il sorteggio non è stato sicuramente negativo per l’azzurro, che può giocarsi le sue chance, arrivando a potersi giocare gli ottavi o anche i quarti di finale.

Il primo avversario di Berrettini sarà sicuramente giapponese, visto che il romano è già sicuro di affrontare il vincente del derby nipponico tra Kei Nishikori e Yoshihito Nishioka. In ogni caso un match da non sottovalutare, ma che vede ampiamente favorito l’azzurro, che a quel punto si troverebbe ad affrontare al terzo turno il russo Andrey Rublev.

Rublev è indicato come la testa di serie numero sette ed è reduce dalla sconfitta immediata ad Indian Wells proprio con un italiano, Matteo Arnaldi. Il russo ha vinto l’ATP 500 di Doha, battendo in finale quel Jack Draper che ha appena conquistato il suo primo 1000 della carriera. Per Berrettini sicuramente una sfida complicata, ma nemmeno impossibile, visto che il romano ha ampie possibilità di accedere agli ottavi di finale.

A quel punto con molta probabilità potrebbe esserci la sfida con Alex de Minaur, numero dieci del seeding. Vale più o meno lo stesso discorso fatto contro Rublev, con l’azzurro che non parte certamente battuto contro l’australiano. In caso di vittoria si aprirebbero le porte dei quarti di finale, dove quasi sicuramente ci sarà un tennista di casa sulla strada dell’azzurro, visto che i candidati principali ad essere presenti in questo quarto sono Taylor Fritz e Ben Shelton, ma attenzione anche al polacco Hubert Hurkacz e al canadese Denis Shapovalov.

Berrettini è stato sorteggiato nella parte alta, quella presieduta da Alexander Zverev, dunque con un ipotetico scontro in semifinale tra loro. Il cammino dell’azzurro, ma soprattutto quello del tedesco è ricchissimo di insidie, visto che in questa spicchio sono presenti Holger Rune e Jack Draper, che dovrebbe trovarsi uno di fronte l’altro agli ottavi, in un remake della finale di Indian Wells.