ATP Indian Wells 2025, Mattia Bellucci esce nel primo turno delle qualificazioni

Si ferma subito il percorso di Mattia Bellucci nel tabellone cadetto dei BNP Paribas Open 2025 di tennis: l’azzurro, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, viene sconfitto al primo turno dal nipponico Yosuke Watanuki, iscritto al torneo di categoria ATP Masters 1000 grazie al ranking protetto: ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), sul cemento outdoor, il giapponese si impone per 6-1 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco, ed affronterà la wild card statunitense Rudy Quan per l’accesso al main draw.

Nel primo set l’azzurro nel quarto game si fa rimontare dal 30-0, perde i successivi quattro punti e cede il servizio. Nel quinto gioco Bellucci riesce a portare il nipponico ai vantaggi, ma non ha mai l’occasione per il controbreak. L’azzurro si fa rimontare anche nel sesto game, quando dal 30-15 cede nuovamente la battuta, e così nel settimo game Watanuki chiude sul 6-1 dopo mezz’ora.

Nella seconda partita diventano nove i game consecutivi vinti dal giapponese dall’1-1 della prima frazione: il nipponico scappa sul 4-0 grazie ai break conquistati a quindici in apertura ed a trenta nel terzo gioco. Bellucci, che nel secondo game, lungo 22 punti, aveva avuto tre occasioni per l’immediato controbreak, deve annullare quattro match point nel settimo game, nel quale risale dallo 0-40, ma nell’ottavo gioco, alla settima opportunità complessiva, il giapponese chiude i conti sul 6-2 in 50 minuti.

Le statistiche premiano Watanuki in tutti i fondamentali: il nipponico vince 64 punti contro i 46 dell’azzurro, mettendo a segno 12 vincenti contro i soli 2 ottenuti dall’azzurro. Il giapponese fa la differenza con la seconda di servizio, con la quale ottiene il 52% dei punti, contro il deficitario 25% dell’azzurro, cancellando inoltre le tre occasioni di break concesse all’italiano in un unico game, mentre sfrutta 4 degli 8 break point avuti a disposizione nel complesso in 5 differenti giochi.