Tennis, gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 24 febbraio-2 marzo

Nella settimana da lunedì 24 febbraio a domenica 2 marzo saranno diversi gli azzurri in campo nei vari tornei ATP: l’Italia sarà protagonista nel settore maschile con sei tennisti già ammessi ai tabelloni di singolare ed altri tre in corsa nelle qualificazioni, nonché con alcune coppie impegnate in doppio.

Nell’ATP 500 di Dubai, che si concluderà sabato 1 marzo, saranno al via in singolare Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, mentre saranno protagonisti nelle qualificazioni a partire da sabato 22 febbraio Luca Nardi ed Andrea Vavassori, con quest’ultimo che giocherà anche in doppio in coppia con Simone Bolelli.

Nell’ATP 500 di Acapulco, che vedrà la finale andare in scena sabato 1 marzo, sono ammessi al main draw Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, mentre da sabato 22 giocherà le qualificazioni Mattia Bellucci, il quale sarà al via anche in doppio assieme al già citato Cobolli.

Nell’ATP 250 di Santiago, invece, sarà protagonista Luciano Darderi, già ammesso al tabellone principale, il quale disputerà anche in doppio in coppia con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Non ci saranno, invece, italiane al via dei tornei WTA 500 di Merida e WTA 250 di Austin.

ITALIANI IN CAMPO 24 FEBBRAIO – 2 MARZO

ATP 500 DUBAI

Tabellone principale: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego

Qualificazioni: Andrea Vavassori, Luca Nardi

Doppio: Simone Bolelli/Andrea Vavassori

ATP 500 ACAPULCO

Tabellone principale: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli

Qualificazioni: Mattia Bellucci

Doppio: Mattia Bellucci/Flavio Cobolli

ATP 250 SANTIAGO

Tabellone principale: Luciano Darderi

Qualificazioni: nessuno

Doppio: Luciano Darderi/Tomas Martin Etcheverry

WTA 500 MERIDA

Tabellone principale: nessuna

Qualificazioni: nessuna

Doppio: nessuna

WTA 250 AUSTIN

Tabellone principale: nessuna

Qualificazioni: nessuna

Doppio: nessuna