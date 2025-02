Tennis, a Santiago del Cile l’ultimo appuntamento sulla terra rossa sudamericana. Presente Luciano Darderi

Si conclude a Santiago del Cile la lunga trasferta sulla terra rossa sudamericana del circuito ATP. I protagonisti sono quasi sempre gli stessi che nelle ultime settimane si stanno dando battaglia tra Buenos Aires e Rio de Janeiro. Infatti in tabellone sono presenti ben tre dei quattro semifinalisti in Brasile (solamente il francese Muller ha preferito il cemento di Acapulco).

Tantissimi ovviamente i tennisti sudamericani e ampissimo il plotone di tennisti argentini. La testa di serie numero uno sarà Francisco Cerundolo, che cerca di conquistare il suo primo titolo della stagione in un torneo che potrebbe vederlo affrontare anche una serie di derby, visto che sulla sua strada potrebbe trovarsi di fronte i connazionali Facundo Diaz Acosta e Tomas Martin Etcheverry.

Presente anche Sebastian Baez, che oggi sarà in campo per giocare la finale di Rio de Janeiro. L’argentino punta alla doppietta soprattutto per ottenere più punti possibili visto che poi arriva una parte di stagione con i 1000 sul cemento americano che non sono propriamente i suoi preferiti. Anche nel suo spicchio di tabellone ci sono molti argentini come Francisco Comesana e Mariano Navone.

Ovviamente c’è grandissima attesa anche per i tennisti di casa. Alejandro Tabilo è il numero due del seeding ed usufruirà di un bye al primo turno in attesa anche di una sfida tutta cilena con Tomas Barrios Vera. Fari puntati anche su Cristian Garin, che ha ricevuto una wild card, e soprattutto Nicolas Jarry, settima testa di serie, che avrà comunque un esordio complicato con l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Ci sarà anche un po’ di Italia in tabellone. Infatti è presente Luciano Darderi, testa di serie numero otto, che affronterà l’insidioso portoghese Jaime Faria, numero 107 del mondo, ma reduce da un ottimo torneo a Rio de Janeiro dove ha raggiunto i quarti di finale. Darderi è comunque favorito e poi potrebbe vedersela con il brasiliano Thiago Seyboth Wild o un qualificato, quindi anche una buona chance per l’azzurro di poter fare bene dopo un periodo un po’ negativo.