ATP Indian Wells 2025, cammino finito per Berrettini e Musetti. Rune vince in rimonta, agli ottavi Paul e Medvedev

Si sono delineati i match degli ottavi di finale nella parte alta del tabellone maschile di Indian Wells. Tra questi otto giocatori non ci sono italiani, visto che sono arrivate le sconfitte sia di Matteo Berrettini sia di Lorenzo Musetti. Per il romano è arrivato il secondo ko consecutivo contro Stefanos Tsitsipas, che lo aveva già battuto a Dubai e che si è ripetuto anche sul cemento americano, vincendo con un doppio 6-3 in appena un’ora e nove minuti di gioco. Molto più combattuta, invece, la sfida di Musetti. A mettere fine al cammino del tennista toscano è stato il francese Arthur Fils, che ha sconfitto l’azzurro in rimonta con il punteggio di 3-6 7-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco e annullando anche un match point sul finale del secondo set.

Tsitsipas se la vedrà ora con Holger Rune in un match che si prospetta decisamente interessante e che può davvero segnare il rilancio della carriera per chi dovesse vincere. Il danese ha raggiunto gli ottavi dopo aver vinto una sfida tiratissima con il francese Ugo Humbert, battendolo in rimonta per 5-7 6-4 7-5. Fils, invece, affronterà l’americano Marcos Giron, che ha recuperato un set di svantaggio all’australiano Alexei Popyrin prima di imporsi per 5-7 6-3 6-3.

Nessuna fatica per Daniil Medvedev, visto che il russo è sceso in campo per appena due game prima di sfruttare il clamoroso ritiro dell’americano Alex Michelsen. Adesso il numero cinque del seeding se la vedrà con un altro statunitense, Tommy Paul, che ha superato brillantemente il britannico Cameron Norrie per 6-3 7-5.

Davvero sorprendente l’accoppiamento di quello che è il primissimo ottavo di finale guardando il tabellone. L’olandese Tallon Griekspoor prosegue il suo cammino, dopo la vittoria con Alexander Zverev, andando a battere il francese Giovanni Mpetshi Perricard per 7-6 6-3 ed ora affronterà il giapponese Yosuke Watanuki, numero 349 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il torneo finora della vita per il nipponico, grandissima sorpresa, che ha battuto anche l’americano Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6-4 7-6.

RISULTATI ATP INDIAN WELLS 2025 (10 MARZO)

Griekspoor (Ned) b. Mpetshi Perricard (Fra) 7-6 6-3

Paul (Usa) b. Norrie (Gbr) 6-3 7-5

Giron (Usa) b. Popyrin (Aus) 5-7 6-3 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Berrettini (Ita) 6-3 6-3

Medvedev (Rus) b. Michelsen (Usa) 2-0 ret.

Rune (Den) b. Humbert (Fra) 5-7 6-4 7-5

Fils (Fra) b. Musetti (Ita) 3-6 7-6 6-3

Watanuki (Jpn) b. Tiafoe (Usa) 6-4 7-6