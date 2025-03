Doccia fredda per Lorenzo Sonego: disco rosso contro Goffin a Indian Wells

Brutta sconfitta di Lorenzo Sonego (n.37 del ranking) contro David Goffin (n.56 ATP) nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il piemontese ha ceduto sullo score di 6-4 7-5 in 1 ora e 43 minuti di gioco al cospetto del belga. Tanti errori per Sonny, che non è riuscito ad avere la necessaria continuità al cospetto di un Goffin che ha saputo sfruttare l’occasione e qualificarsi al secondo round dove affronterà l’australiano Alex de Minaur (n.9 del seeding).

Nel primo set l’avvio è illusorio con Sonego che si porta sul 3-0, sfruttando immediatamente la palla break del secondo game. Il torinese però inizia a faticare non poco nella gestione dei suoi turni al servizio e il contro-break si tramuta in realtà nel quarto gioco per Goffin. L’azzurro reagisce, tornando in vantaggio 4-2 grazie ad alcune accelerazioni pregevoli. Da quel momento, però, la luce si spegne. Lorenzo subisce un parziale di 4-0, dilapidando tutto quello che di buono aveva costruito e perdendo malamente la frazione 6-4.

Nel secondo set il game d’apertura non sorride al nostro portacolori, costretto a inseguire, indietro di un break. Una costante di questo parziale dall’andamento folle. Sonny pareggia i conti nel quarto gioco, ma subisce malamente a zero un nuovo break. L’azzurro restituisce il favore, impattando 3-3 senza concedere quindici a Goffin. Tuttavia, il servizio tradisce nuovamente il piemontese. Il belga va a servire per il match e Lorenzo con le spalle al muro tira fuori quel qualcosa in più, portando lo score sul 5-5. La battuta però è la dannazione di questo match per l’italiano, che subisce il quarto break in questa frazione e deve arrendersi sul 7-5.

Leggendo le statistiche, i numeri al servizio di Sonego sono molto negativi: 51% di punti vinti con la prima e soprattutto il 28% con la seconda. Quest’ultimo dato, confrontato al 45% del rivale, la dice lunga. Si è parlato poi degli errori e il rapporto vincenti/gratuiti è emblematico e pari 12/33 rispetto al 17/25 del belga.