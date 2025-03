ATP Bucarest, parte la stagione della terra rossa europea. Baez guida il seeding. Italia con Cobolli e Nardi

I tornei disputati ad inizio anno in Sud America hanno costituito un gustoso antipasto per quello che, a tutti gli effetti, rappresenta il via ufficiale alla stagione sulla terra rossa. Inizia domani e si conclude domenica l’edizione 2025 del Tiriac Open, torneo Atp 250 che per numerosi atleti costituisce la prova generale in vista del Master 1000 di Montecarlo al via domenica 06 Aprile.

Guida il seeding del torneo romeno Sebastian Baez. Il giocatore argentino vuole dimenticare le due eliminazioni subite al primo turno nei 1000 americani e punta a ritrovare l’ottimo stato di forma evidenziato nei primi tornei su terra, vittoria a Rio de Janeiro e finale a Santiago del Cile. per lui.

Intende archiviare celermente la trasferta sul cemento americano anche Pedro Martinez. Lo spagnolo, titolare della seconda testa di serie, può vantare fin qui la semifinale di Buenos Aires e i quarti di Rotterdam come prestazioni di rilievo di un inizio anno sviluppatosi fin qui tra luci e ombre.

Terza testa di serie è Flavio Cobolli. Non è certamente iniziato nel migliore dei modi il 2025 del tennista romano che, quarti del Challenger di Phoenix a parte, è reduce da una serie di eliminazioni al primo turno e ha bisogno di invertire la tendenza negativa per non perdere terreno in classifica.

Da seguire con grande attenzione la prestazione del serbo Laslo Djere, L’esperto giocatore serbo è elemento capace di partire a fari spenti, crescere di partita in partita e arrivare fino in fondo così come brillantemente dimostrato quando ha conquistato il titolo nell’ATP 250 di Santiago del Cile.

Il Sunshine Double di Luca Nardi non è stato certamente esemplare, a sua parziale attenuante è doveroso citare le non perfette condizioni fisiche ad Indian Wells. Il tennista marchigiano è però giocatore di assoluto talento e se trova la giusta continuità di rendimento può vivere una settimana da protagonista.

Aumentano il peso specifico del tabellone due grandi protagonisti della storia recente del tennis, ormai agli ultimi scampoli delle rispettive carriere: lo svizzero Stan Wawrinka, quarantenne da pochi giorni, e il francese Richard Gasquet. Difficile che tipo di percorso potranno compiere i due in tabellone, più facile ipotizzare che, al di là del risultato, sapranno regolare spettacolo con i loro colpi.