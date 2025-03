Dove vedere Djokovic-Mensik in tv, ATP Miami 2025: orario, programma, streaming

Novak Djokovic e Jakub Mensik si affronteranno nella finale del Masters 1000 di Miami 2025, l’appuntamento è per domenica 30 marzo (ore 21.00 italiane) sul cemento statunitense. Il fuoriclasse serbo cercherà di conquistare il centesimo torneo della propria carriera, mentre il promettente ceco punterà ad alzare al cielo il trofeo per la prima volta in una manifestazione di questo livello. Si preannuncia un confronto particolarmente avvincente, nonché una vera e propria sfida generazionale.

Da una parte il 37enne già numero 1 del mondo e attuale numero 5 del ranking ATP, dall’altra il 19enne che affronterà il suo idolo e proverà a fargli lo sgambetto da numero 54 del circuito mondiale. C’è un solo precedente: lo scorso anno, ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, il ribattezzato Nole riuscì a rimontare dopo aver perso il primo set al tie-break e poi si impose con il punteggio di 6-7(4), 6-1, 6-4.

Djokovic arriva all’appuntamento dopo aver regolato Hijikata, Carabelli, Musetti, Korda e Dimitrov. Mensik ha invece regolato Draper, Safiullin, Machac, Fils e Fritz. Se il serbo dovesse vincere avvicinerebbe il quarto posto del ranking ATP occupato dallo statunitense Taylor Fritz, mentre Mensik è già risalito al 30mo posto virtuale e in caso di successo sarà il nuovo numero 24 del mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Djokovic-Mensik, finale del Masters 1000 di Miami. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. Gli orari sono italiani (da domenica 30 marzo in Florida saranno sei ore indietro rispetto a noi).

Ore 21.00 Finale ATP Masters 1000 Miami: Novak Djokovic vs Jakub Mensik – Diretta tv su Sky Sport Tennis

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.