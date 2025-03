La situazione dell’Italia non è delle migliori in vista delle World Relays, che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. Il responsabile Filippo Di Mulo dovrà fare i conti con diversi infortuni in seno alla 4×100 maschile e così la nostra Nazionale non si presenterà con la formazione ideale alla competizione che metterà in palio 14 pass per i Mondiali di Tokyo previsti a settembre.

Marcell Jacobs avrebbe infatti rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro e dovrebbe fermarsi per un mese, come ha rivelato la Gazzetta dello Sport. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 salterà le due tappe di Diamond League in terra cinese e anche le World Relays, dunque l’Italia dovrà fare a meno del suo faro, che ha sempre fatto la differenza quando è stato chiamato in causa nelle competizioni internazionali degli ultimi anni.

Oltre al forfait del velocista lombardo bisognerà fare i conti con le assenze, sempre per infortunio, di Filippo Randazzo e Matteo Melluzzo, che lo scorso anno aveva dato parecchie garanzie. Chituru Ali è sceso sotto i dieci secondi nella passata stagione (terzo italiano ad abbattere il muro), ma non sarà presente al raduno di Roma della prossima settimana e al momento non sembra essere coinvolto nel progetto staffetta (si spera che la situazione possa cambiare durante la stagione).

Si ripartirà inevitabilmente da Filippo Tortu e Lorenzo Patta, che sono però a digiuno agonistico da tempo: ultima frazione al brianzolo (che non aveva convinto nella chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024, quando l’Italia era in lotta per confermarsi sul trono dopo l’apoteosi di Tokyo) e terza al sardo? Fausto Desalu l’anno scorso era in forma e potrebbe ritrovare spazio nel quartetto, magari con Roberto Rigali al lancio dopo un 2024 decisamente sottotono.

Altri inserimenti? Yassin Bandaogo e Stephen Awuah Baffour si sono messi in luce, ma appare difficile vederli all’opera in staffetta. Samuele Ceccarelli è troppo lontano dai giorni migliori, Lorenzo Simonelli sarebbe sempre una valida opzione ma sarebbe meglio che per il momento si concentrasse sui 110 ostacoli dopo aver recuperato da un infortunio e avere sfiorato la medaglia ai Mondiali Indoor.