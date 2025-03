Marcell Jacobs, l’infortunio è più grave del previsto. Si valuta il rientro in Italia per le cure

Rischia di cominciare più in ritardo del previsto la stagione outdoor di Marcell Jacobs, alle prese con un infortunio rimediato pochi giorni fa a Miami mentre si stava allenando in vista di un doppio test agonistico sui 200 metri ed in una staffetta 4×100 con i suoi compagni di squadra di Jacksonville. Dopo aver dovuto rinunciare alla sua prima uscita stagionale all’aperto, lo sprinter azzurro si trova ancora in Florida e ha già cominciato i trattamenti opportuni.

Dino Petrucci, medico della FIDAL, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’ANSA sulle condizioni del Campione Olimpico di Tokyo 2021: “Jacobs ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Io ho visto la risonanza alla quale Jacobs si é sottoposto a Miami. Stiamo valutando il rientro a Roma per proseguire qui le cure. Quando? Prima deve risolvere dei problemi familiari“.

Non vengono specificati al momento i possibili tempi di recupero del velocista lombardo da un problema muscolare che potrebbe però modificare il suo calendario gare, che prevede inizialmente due tappe della Diamond League (26 aprile a Xiamen e 3 maggio a Keqiao, entrambe in Cina e sempre sui 100 metri) e le World Relays (i Mondiali di staffette) a inizio maggio.

L’obiettivo principale del 2025, dopo aver rinunciato agli Europei e ai Mondiali indoor, è rappresentato sicuramente dal Campionato Mondiale outdoor in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre.