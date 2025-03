Marcell Jacobs si è infortunato! Cos’è successo all’azzurro, rinviato il ritorno in gara: “Dritto agli accertamenti”

Marcell Jacobs si è infortunato, anche se per fortuna non sembra essere nulla di grave. Il velocista lombardo ha postato su Instagram il video di una partenza in curva durante un allenamento: dopo l’accelerazione in uscita dal blocco di partenza, l’azzurro ha iniziato a zoppicare per un fastidio alla gamba sinistra. Un problema fisico su cui sarà necessario effettuare tutti gli accertamenti del caso, ma di sicuro il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore non potrà gareggiare questa sera a Miami.

Il debutto stagionale all’aperto, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, è per forza di cose rinviato, come ha comunicato il nostro portacolori con un messaggio diffuso attraverso i social insieme alle immagini dell’infortunio: “Ero pronto e carico per correre a Miami: 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville e poi i 200. Un primo assaggio d’outdoor, non vedevo l’ora! E invece… Guardate cos’è successo. Fermato da un piccolo stop che mi tiene lontano dai blocchi. Nulla di grave, ma niente gara e dritto agli accertamenti“.

Il 29enne ha poi proseguito: “Io però non mollo. So cosa voglio, so cosa amo e so che emozioni voglio darvi. Vi chiedo fiducia, ci siete?“. L’auspicio è che Marcell Jacobs possa risolvere questa criticità in tempi rapidi, dopo che un altro problema fisico lo aveva costretto a interrompere la stagione in sala dopo l’opaca uscita di Boston al debutto. Ricordiamo che l’azzurro si sarebbe dovuto cimentare in staffetta e poi sul mezzo giro di pista, dove non si esibiva da addirittura sette anni (personale di 20.61 a Campi Bisenzio).

Il calendario dei prossimi appuntamenti era già noto, con due tappe della Diamond League (26 aprile a Xiamen e 3 maggio a Keqiao, entrambe in Cina e sempre sui 100 metri) e le World Relays (i Mondiali di staffette) a inizio maggio, ma vedremo quali saranno le evoluzioni dopo gli accertamenti a cui Marcell Jacobs si sottoporrà nelle prossime ore.