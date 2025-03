Infortunio Marcell Jacobs: cosa si è fatto, definiti i tempi di recupero. Programmazione da ripensare

La scorsa settimana, com’è noto, è arrivato l’infortunio di Marcell Jacobs a Miami, e le domande sull’entità dell’infortunio sono state piuttosto elevate. Ora è arrivata una risonanza magnetica a Jacksonville, effettuata giovedì, che ha chiarito molte cose.

Come riporta Andrea Buongiovanni dalle pagine della Gazzetta dello Sport, lo stop dell’ex campione olimpico è dovuto a una lesione al retto femorale sinistro di natura piuttosto seria, tant’è che per un mese ci sarà necessità di lavori alternativi.

Inutile dire che, in questa fattispecie, salta praticamente tutta la parte asiatica del circuito, con l’accento che poteva essere posto su Xiamen e Shanghai in Diamond League, sulle World Relays di Guangzhou e sul meeting Gold di Tokyo, nello stesso stadio dei Mondiali e dell’oro olimpico.

In sostanza, si deve attendere per il debutto stagionale del classe 1994, che l’anno scorso, pur quinto alle Olimpiadi in una gara rimasta nella storia per le prestazioni assolute, ha realizzato il settimo miglior tempo dell’anno sui 100. L’occasione di Miami, però, avrebbe potuto vederlo in pista anche sui 200, che da sette anni non affronta.