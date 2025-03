Atletica, è caccia azzurra alle medaglie nella terza giornata degli Euroindoor! Iapichino, Diaz, Dallavalle, Sioli puntano in alto

E’ caccia al podio per l’Italia nella terza e penultima giornata di gare agli europei di Apeldoorn. Tante le carte da medaglia per la spedizione italiana, da Larissa Iapichino nel lungo a Diaz e Dallavalle nel triplo, da Sioli e Lando nell’alto a Bruni nell’asta, fino ad arrivare a Ceccarelli che affronta i 60 piani da campine in carica ma con una condizione non ottimale. Inizia con i 60 ostacoli dell’eptathlon la terza giornata di gare. L’eptathlon che vede al comando lo svizzero Ehammer davanti al tedesco Steinforth e al norvegese Skotheim si concluderà nell’arco della giornata con il salto con l’asta e i 1000 metri.

Alle 10.20 scattano le batterie dei 3000 metri donne. Melissa Courtney-Bryant punta al titolo europeo nei 3000 metri indoor. Con il 8:28.69 corso a Boston, è la quarta migliore di sempre in Europa. Dopo il bronzo a Glasgow 2019 e Istanbul 2023, vuole riportare l’oro in Gran Bretagna, complice l’assenza della campionessa in carica Klein. Tra le rivali, l’irlandese Sarah Healy, le britanniche Nuttall e Fitzgerald, le spagnole Garcia e Marques, l’olandese Koster e la portoghese Afonso. L’Italia schiera Cavalli, Del Buono e Majori. Alle 10.50 la qualificazione del getto del peso. Dopo un grave infortunio, la portoghese Auriol Dongmo rientra in gara per difendere il titolo europeo nel getto del peso, vinto nelle ultime due edizioni. Tra le principali avversarie spiccano la tedesca Yemisi Ogunleye, campionessa olimpica e argento mondiale indoor, e l’olandese Jessica Schilder, due volte oro europeo outdoor. In lotta per il podio anche Jessica Inchude e Jorinde Van Klinken, con la Germania che schiera Katharina Maisch e Alina Kenzel in crescita.

Alle 12.00 grande attesa per il primo turno dei 60 metri maschili. Dopo due ori consecutivi con Jacobs e Ceccarelli, l’Italia cerca conferme nei 60 metri agli Europei indoor. La concorrenza è agguerrita: ci sono tutti i medagliati non azzurri delle ultime due edizioni, tra cui Jan Volko, Kevin Kranz e Henrik Larsson, con la Svezia a caccia del primo oro nella specialità. Occhi puntati anche sul britannico Jeremiah Azu e sulla sorpresa spagnola Abel Jordan. L’Italia si affida al campione in carica Ceccarelli e al giovane Awuah Baffour, all’esordio internazionale. Alle 12.45 iniziano le batterie dei 3000 maschili. Jakob Ingebrigtsen punta al titolo europeo nei 3000 metri indoor, gara in cui detiene il record dei campionati con 7:40.32. L’Europa ha vissuto un inverno straordinario, con cinque tra le migliori prestazioni di sempre ottenute in stagione. Spiccano il 7:27.92 del britannico George Mills e il record europeo U23 dell’olandese Niels Laros, affiancato dal connazionale Stefan Nillessen. In lotta per il podio anche Almgren, Habz, Coscoran e Bibic, bronzo nel 2023. Una delle gare più attese del programma.

La sessione pomeridiana inizierà alle 18.40 con una finale molto attesa per l’Italia, quella del salto triplo con Andy Diaz e Andrea Dallavalle a caccia di un posto sul podio. Gli avversari più temibili per i due azzurri sono il tedesco Hess, che vanta un 17.41 di tutto rispetto, e il portoghese Tiago Pereira, che ieri in qualificazione ha superato ampiamente i 17 metri con un paio di nulli di pochissimi centimetri. Alle 19.10 sono in programma le semifinali dei 60 maschili e alle 19.35 ancora Italia con Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo impegnate nella finale del salto con l’asta. La svizzera Angelica Moser, la slovena Tina Sutej, la francese Marie-Julie Bonnin e la ceca Amalie Svabikova sono le favorite per il podio.

Alle 19.53 Eloisa Coiro andrà a caccia di un grande risultato nelle semifinali degli 800 metri. L’azzurra ha brillantemente superato il primo turno e punta ad un posto in finale: impresa difficile ma non impossibile. Alle 20.09 inizia un’altra finale importante in casa Italia, quella dell’asta maschile. Mancano i due big, Tamberi e Sottile, eppure possono arrivare grandi risultati grazie a Matteo Sioli e Manuel Lando, entrati di autorità in finale e in grado di lottare per le posizioni che contano.

Alle 20.13 sarà la volta di Catalin Tecuceanu, che proverà a conquistare un posto in finale negli 800 metri, dove ieri in batteria a rubare l’occhio sono stati il belga Crestan e lo spagnolo Canales, ma le sorprese sono dietro l’angolo in una gara dove la tattica la fa da padrone. Alle 20.29 sarà la volta di Larissa Iapichino tentare l’assalto al podio del salto in lungo. La tedesca Mihambo è la grande favorita, ma l’azzurra ieri ha piazzato un salto di qualità dando l’impressione di avere ancora ampio margine di miglioramento. Attenzione alla svizzera Kaelin. In chiusura di serata ci saranno le finali dei 400 maschili e femminili, inframmezzate dalla finale dei 60 piani maschili.